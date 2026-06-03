«Київстар» відкрив продаж Starlink для бізнесу в Україні: тарифи стартують від 1 363 грн на місяць

«Київстар» офіційно запустив продаж послуг супутникового інтернету Starlink для бізнес-клієнтів і державних установ в Україні. Підключення вже доступне для замовлення, однак постачання самих терміналів відбудеться пізніше — про це оператор обіцяє повідомити окремо.

Йдеться про продовження співпраці зі SpaceX після того, як 6 травня 2026 року «Київстар» отримав статус авторизованого дистриб’ютора Starlink в Україні. Новий сервіс орієнтований насамперед на великі компанії, середній бізнес, виробничі підприємства, а також на школи, лікарні та інші установи, яким потрібен стабільний резервний канал зв’язку.

Для роботи в межах України компанія запропонувала шість тарифів лінійки «Локальний пріоритет». Базовий пакет на 50 ГБ коштує 1 363 грн на місяць. Тариф на 100 ГБ оцінено у 1 978 грн, на 200 ГБ — у 3 209 грн, на 500 ГБ — у 3 285 грн, на 1 ТБ — у 6 902 грн, а на 2 ТБ — у 13 101 грн на місяць.

Окремо доступні тарифи «Глобальний пріоритет» для роботи за кордоном. У цьому випадку вартість стартує від 10 991 грн за 50 ГБ і сягає 94 520 грн на місяць за пакет на 2 ТБ. Також клієнти можуть докупити додаткові 50 ГБ трафіку: за 617 грн для локального тарифу або за 4 396 грн для глобального.

У «Київстарі» зазначають, що бізнес-користувачі отримають пріоритетний доступ до мережі зі швидкістю завантаження до 324 Мбіт/с і заявленою доступністю сервісу на рівні 99,9% щомісяця. Після вичерпання пріоритетного трафіку швидкість знижується, однак саме з’єднання не переривається.

Оплата здійснюється безготівково, а клієнтам надаватимуть повний пакет фінансових документів. Для підключення термінал потрібно попередньо верифікувати через портал «Дія», додавши його до так званого білого списку.

Надалі форматуватиму саме так: чистий заголовок, сильний перший абзац і акуратні короткі блоки тексту без перевантаження.