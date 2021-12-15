Київстар запустив VoLTE для смартфонів Xiaomi

У мережі Київстар є близько 300 тисяч абонентів, які можуть користуватися технологію дзвінків VoLTE (voice-over-LTE). Відтепер цей формат зв’язку доступний і на смартфонах від Xiaomi.





Контрактні абоненти Київстар зможуть користуватися технологією на таких пристроях від виробника:

MI 9T Pro;

Redmi 7, Redmi 7A, Redmi Note 7;

Redmi Note 8, Redmi Note 8T;

Redmi 10;

Mi10T, Mi10T pro;

Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Poco M4 Pro 5G.

Окрім розширення переліку виробників пристроїв, кількість смартфонів, що підтримують VoLTE в мережі Київстар, збільшується і завдяки новому поколінню девайсів Apple та Samsung. Повний список таких пристроїв можна знайти на офіційному сайті.

Нагадаємо, технологія VoLTE дозволяє виконувати дзвінки через мережу LTE (4G), що значно покращує якість звуку, а також дозволяє паралельно дзвінку користуватися швидкісним інтернетом.

VoLTE працює на всій території країни, де є 4G від Київстар. Для користувачів смартфонів Huawei, Samsung, Xiaomi та Apple з IOS 15 технологія стане активною автоматично та не потребує додаткових налаштувань. В іншому випадку, інструкцію з активації VoLTE на смартфоні можна знайти за посиланням.

Користуватися технологією наразі можуть тільки контрактні абоненти оператора. Аналогічна можливість для корпоративних клієнтів та користувачів, що отримують телеком-послуги за передплатою, буде анонсована незабаром.