Залишилось 3 дні: Київстар вирішив відключити популярну послугу

Днями найбільший телеком-оператор України Київстар повідомив про відключення однієї зі своїх послуг. Опція, що раніше була безкоштовною для всіх абонентів, з 1 травня припинить існування. Про це Київстар повідомив на своєму офіційному сайті.





Отож з арсеналу оператора назавжди зникне послуга «Юрист-онлайн». Основною причиною відключення в компанії назвали неактуальність даного сервісу під час війни. Хоча в мирний час юридичною допомогою користувалося чимало абонентів.

Від послуги в офісі оператора відмовилися не одразу. З 1 березня «Юрист-онлайн» запрацювала на безоплатній основі. Повністю ж ця функція зникне з меню оператора вже 1 травня.

Які послуги Київстар безкоштовні?

За час війни в Україні кожен мобільний оператор виявив свою лояльність до абонентів та запропонував принаймні одну безкоштовну послугу. Не залишився осторонь і Київстар.

Перш за все оператор надав безлімітний доступ до телебачення Київстар ТБ. Причому користуватися ним безкоштовно можуть не лише клієнти Київстар, але й абоненти інших мобільних операторів.

Бізнесмени та різноманітні організації тепер можуть без жодної оплати користуватися сервісом електронного документообігу Star.Docs.

Важливим кроком з боку Київстар стало створення особливих умов для абонентів-медиків, що наразі знаходяться у особливо небезпечних регіонах України. Їм надається 300 безкоштовних хвилин для розмов із абонентами поза мережею Київстар та місяць безкоштовного інтернету для всіх, хто підключить цю послугу.

Найстарші абоненти також отримали бонуси від відомого телеком-оператора. Додаткові пакети безкоштовних послуг нарахували всім клієнтам, які користуються тарифами «Інтернет для батьків» та «Дзвінки для батьків». Щоправда є одна умова – таким абонентам повинно бути 60 чи більше років.

Нагадаємо, що зараз всі українці також можуть користуватися Національним роумінгом. За відсутності покриття свого оператора вони можуть вручну обрати мережу однієї з двох інших стільникових компаній і спілкуватися в цій мережі за цінами свого звичайного тарифного плану.