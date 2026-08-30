10 ГБ за 10 секунд: Київстар запускає інтернет на рекордній швидкості

Київстар розширює можливості фіксованого інтернету та запускає новий тариф «Максимальний», у межах якого швидкість з’єднання може сягати 8 Гбіт/с. Першим майданчиком для запуску стане житловий комплекс «Республіка» у Києві.

Фактично йдеться про перший етап тестування нової технології. Компанія хоче перевірити роботу послуги в реальних умовах і на основі отриманого досвіду визначити можливості подальшого масштабування.

Швидкість 8 Гбіт/с приблизно у вісім разів перевищує показник гігабітного підключення, яке сьогодні вважається одним із найшвидших варіантів домашнього інтернету для масового користувача.

Теоретично при такій пропускній здатності файл обсягом 10 ГБ можна завантажити приблизно за 10 секунд, якщо сервер здатний віддавати дані з відповідною швидкістю, а домашнє обладнання користувача підтримує багатогігабітне з’єднання.

Швидкість потрібна не лише одному пристрою

Основна перевага такого тарифу проявляється не стільки під час роботи одного ноутбука чи смартфона, скільки при одночасному використанні великої кількості пристроїв.

Пропускної здатності 8 Гбіт/с достатньо для паралельного перегляду відео у 4K та 8K, роботи з хмарними сервісами, відеоконференцій, онлайн-ігор і швидкого передавання великих масивів даних.

Такий запас може бути корисним і для домашніх серверів, мережевих накопичувачів та інших систем, які активно обмінюються даними через інтернет.

При цьому користувачу знадобиться відповідне обладнання. Звичайні гігабітні Ethernet-порти фізично не дозволять отримати повну швидкість нового тарифу. Для цього потрібні маршрутизатори, мережеві адаптери та кабельна інфраструктура з підтримкою багатогігабітних стандартів.

Поки що це локальний запуск

Київстар не повідомляє про загальнонаціональну доступність тарифу «Максимальний». На старті підключення до 8 Гбіт/с буде можливе лише для мешканців ЖК «Республіка».

За словами керівника департаменту фіксованого зв’язку Київстар Сергія Кіндрася, компанія розглядає запуск як можливість отримати практичний досвід перед потенційним масштабуванням технології.

Подальше розширення географії залежатиме від результатів першого етапу тестування та можливостей інфраструктури.

Станом на кінець червня 2026 року Київстар обслуговував понад 1,3 млн абонентів фіксованого зв’язку. Тому у випадку успішного тестування 8-гігабітний тариф потенційно може поступово з’являтися і в інших районах та містах, однак конкретних термінів компанія поки не називає.