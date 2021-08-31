Київстар розіграє серед абонентів PlayStation та інші подарунки

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про розіграш серед своїх абонентів. Будуть розіграні ігрові приставки, телевізори та купа інших подарунків і призів. Що ж для цього потрібно? Варто тільки підключити один з найвигідніших тарифних планів від мобільного оператора, який включає в себе відразу дві послуги – мобільний інтернет і зв’язок, а також домашній інтернет.





Нова акція від Київстар: умови і призи

Всього мобільний оператор «Київстар» планує розіграти серед своїх абонентів десять консолей PS4 1Tb (CUH-2208B) + GTSII + HZD, п’ять телевізорів Xiaomi Mi TV UHD 4S 43 ” International Edition, а також п’ять ноутбуків. Розіграші будуть проводитися щотижня, перший з них вже відбувся двадцять сьомого числа. За підсумками кожного розіграшу буде визначатися щасливчик, який отримає один з призів, запропонованих мобільним оператором.

Все, що потрібно для того, щоб взяти участь в акції – підключитися до одного з тарифних планів від мобільного оператора «Київстар». Це «Все разом Базовий + ТВ» або ж «Все разом Вигідний + ТВ». Зробити це необхідно до кінця її дії, тобто до двадцять восьмого жовтня. Ви також можете просто перейти на один з цих тарифних планів.

Після цього вам необхідно зареєструвати свою участь за посиланням. Зробити це неймовірно просто, всі необхідні дії можна виконати протягом хвилини. Після цього ви будете вважатися учасником акції.

Нагадаємо, що тарифний план «Все разом Базовий + ТВ» включає в себе повністю безлімітні дзвінки всередині мережі, а також пакет на сто двадцять хвилин на номери інших операторів. Також цей пакет дійсний для дзвінків на номери Італії, Польщі, Росії, Чехії, Німеччини. Крім цього, вам будуть надані дванадцять гігабайтів мобільного інтернету з повним безлімітом на соціальні мережі, месенджери, Ютуб, Вікіпедію і навіть Тіндер, популярний сайт для знайомств. До того ж до нього йде пакет домашнього інтернету і телебачення.