Деяким українцям у 2023 році «мінімалку» збільшать до 20 тис. грн: кого стосується

В Україні встановили гарантований розмір доходу для працівників медичної галузі на 2023 рік. Згідно з ним медсестрам та медбратам повинні платити не менше 13,5 тис. грн на місяць. А лікарі, реабілітологи та фармацевти можуть розраховувати на зарплатню понад 20 тис. грн.

Про встановлені урядом нові гарантії для медиків повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України. Представники відомства також зазначити, що вказані суми – це свого роду мінімалка для медиків. Лікарі та молодший лікарський персонал можуть і навіть повинні заробляти більше.

Встановлені Кабміном суми мінімального гарантованого доходу стосуються медиків, які працюють повний день. Зарплатню їм можуть збільшити за допомогою встановлення різноманітних надбавок та доплат. Такі доплати можуть нарахувати за складність роботи, рівень кваліфікації спеціаліста, відповідальність, яку він на себе бере тощо.

У МОЗ також підкреслили, що урядові гарантії будуть стосуватися лише працівників певних типів медустанов, зокрема:

тих, що мають діючі договори з Національною службою здоров’я України за Програмою медичних гарантій;

тих, у яких фонд оплати праці включно з нарахуваннями на поточний місяць становить менше 85% доходу, отриманого протягом місяця, в сумі з накопиченими залишками.

Що ж стосується лікарів «первинки», а також працюючих з ними медсестер та медбратів, то для них умови отримання гарантованої мінімалки дещо відрізняються. Від сімейних лікарів вимагається укладення принаймні 70% від встановленої оптимальної кількості декларацій з пацієнтами.

Користуючись випадком, у Міністерстві охорони здоров’я застерегли медзаклади від неправильного розподілення своїх доходів. Зокрема їм нагадали, що не варто спрямовувати всі наявні кошти на виплату заробітних плат працівникам. Адже тоді у них не залишиться ресурсів на закупівлю необхідних ліків та обладнання, і за все це доведеться платити самим пацієнтам.