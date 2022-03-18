Владелец Rozetka рассказал о печальной судьбе магазина

Самый большой онлайн-маркет Украины Rozetka может не пережить войну. У ритейлера с началом боевых действий возникли огромные проблемы с логистикой и поставщиками. В результате заказ, и особенно доставка товаров оказались под вопросом. А доход магазина упал настолько, что компании приходится увольнять работников целыми отделами.





Какие проблемы у Rozetka?

О текущей ситуации в компании рассказал руководитель маркетплейса Владислав Чечеткин. Бизнесмен после почти двухнедельного отсутствия на публике написал пост на своей Facebook-странице, в котором объяснил ситуацию с магазином.

В частности, Чечеткин отметил, что работа в условиях войны оказалась для Rozetka испытанием не из легких. Близость военных действий к столице и дефицит персонала существенно усложнили процесс обработки заказов. Люди боятся выходить на работу из-за постоянных обстрелов. В результате магазин просто не успевает справляться с запросами и своевременно отправлять заказанные товары.

Второй по сложности проблемой ритейлера стала логистика. Активные боевые действия в некоторых регионах страны и множество блокпостов тормозили не только процесс доставки заказов клиентам, но и поставки товара на склады. Поэтому клиенты получали свои покупки с опозданием, а иногда не получали вообще.

Из-за столь нестабильного функционирования у онлайн-магазина уже появились долги перед поставщиками и работниками. В частности, Rozetka на днях распустила целый отдел программистов, ведь платить им было уже нечем.

Что будет с популярным маркетплейсом?

На вопрос о будущем Rozetka Владислав Чечеткин пока не дал прямого ответа. Ритейлер пытается подстоиться под новые реалии и поддерживать функционирование магазина, насколько это возможно.

Сейчас маркетплейс решает проблему с созданием безопасных условий для работы персонала. В частности, в некоторых городах Украины Rozetka строит бомбоубежища прямо у своих складов и организовывает доставку работников на рабочие места.

Что же касается долгов перед поставщиками, Чечеткин ответил неоднозначно. «Если еще будем существовать – обязательно рассчитаемся», – сказал руководитель крупнейшего интернет-маркета.

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