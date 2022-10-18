Що робити при атаці дронами-камікадзе — пам’ятка для українців

Атаки дронами-камікадзе стали новим випробовуванням для мирного населення України. В зв’язку із цим Міністерство інтеграції розробило корисну пам’ятку для українців, яка допоможе вберегти своє життя. Інструкція корисна абсолютно для всіх людей, тому її рекомендують поширювати серед знайомих.

Якщо в небі чутно характерні звуки дрона-камікадзе (через гучну роботу їх навіть прозвали мопедами), перше що потрібно зробити — слідувати до найближчого укриття. Це можуть бути: підвали, підземні парковки, метро, підземні переходи тощо. Під час атаки баражуючими припасами не можна перебувати всередині транспортного засобу. В жодному разі не можна знаходитись поблизу адміністративних будівель, а також поруч із військовими об’єктами. Триматися далі від автомобільних заправок, автомобілів та будь-якої техніки.

Не рекомендовано ховатись у під’їздах та підвалах панельних споруд. На відкритій місцевості досить висока загроза стати жертвою вибуху такого дрона. Потрібно максимально зберігати спокій, не створювати великого натовпу. Дрони-камікадзе терористична країна може використовувати для вбивства великої кількості жителів, а не лише для ураження ТЕЦ. Ці безпілотники оснащенні бойовою головкою вагою 15-20 кг.

Найближчі місяці РФ продовжуватиме атакувати українські міста безпілотниками. Рівень небезпеки залишається досить високим. Тому прості рекомендації реально можуть врятувати життя людям.

Сили ППО та українські військові, поліціянти, ТРО збивають дрони, але не всі. Деякі долітають до цілей та завдають тяжких ударів. Не можна нехтувати повітряними небезпеками, знати всі схованки у своєму районі та важливо дотримуватись простих вказівок.