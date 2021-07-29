Рішення прийнято офіційно: відома ціна на світло з наступного місяця

Офіційне впровадження нового тарифного плану на електроенергію днями було відкладено урядом ще на один місяць. Тож обіцяне підвищення цін на світло чекає нас із 1 вересня 2021 року. Таким чином увесь серпень ціна електрики складатиме для громадян все ще 1,68 грн за кіловат.





Про це широкому загалу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під-час онлайн-трансляції засідання уряду 28 липня. Він також поділився актуальною інформацією щодо процедури формування вартості таких комунальних послуг, як гаряча вода та опалення.

«Відтепер встановленням тарифів на гарячу воду і опалення займатимуться виключно місцеві владні органи. Таке делегування рішень є частиною реформи децентралізації. За даних умов керівникам стане куди складніше ігнорувати ефективність декотрих підприємств», – прокоментував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що ціни на світло в Україні не переглядали вже досить давно. За цей час собівартість енергоресурсу встигла суттєво зрости, й наразі удвічі перевищує тарифну ставку для населення. Насправді лише доставка 1 кіловата електрики до осель українців обходиться у 1,6 гривні.

Тож тягнути більше нікуди. Якщо вартість світла не підвищити зараз, вітчизняні енергокомпанії незабаром опиняться у глибокій борговій ямі, продаючи електрику на вкрай невигідних умовах. Банкрутство постачальників може спричинити регулярні відключення світла в Україні, та величезні фінансові проблеми у державі.

Наразі найбільш оптимальною стратегією підвищення тарифів Міністерство енергетики вважає розподілення громадян на категорії за обсягами споживання. Таким чином буде встановлено одразу 4 нові ціни на світло. Кожне домогосподарство сплачуватиме за електроенергію по ставці, яка відповідає кількості використаного ресурсу.

Якщо Кабмін до 1 вересня затвердить вказану стратегію ціноутворення, за теперішнім тарифом 1,68 грн світло оплачуватимуть лише українці, що використали менш як 100 кіловатів за місяць. Для решти ціна зросте ледь не удвічі.