Рішення прийнято офіційно: відома ціна на світло з наступного місяця
Що вирішив Кабмін стосовно нового тарифного плану?
Офіційне впровадження нового тарифного плану на електроенергію днями було відкладено урядом ще на один місяць. Тож обіцяне підвищення цін на світло чекає нас із 1 вересня 2021 року. Таким чином увесь серпень ціна електрики складатиме для громадян все ще 1,68 грн за кіловат.
Про це широкому загалу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під-час онлайн-трансляції засідання уряду 28 липня. Він також поділився актуальною інформацією щодо процедури формування вартості таких комунальних послуг, як гаряча вода та опалення.
«Відтепер встановленням тарифів на гарячу воду і опалення займатимуться виключно місцеві владні органи. Таке делегування рішень є частиною реформи децентралізації. За даних умов керівникам стане куди складніше ігнорувати ефективність декотрих підприємств», – прокоментував Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що ціни на світло в Україні не переглядали вже досить давно. За цей час собівартість енергоресурсу встигла суттєво зрости, й наразі удвічі перевищує тарифну ставку для населення. Насправді лише доставка 1 кіловата електрики до осель українців обходиться у 1,6 гривні.
Тож тягнути більше нікуди. Якщо вартість світла не підвищити зараз, вітчизняні енергокомпанії незабаром опиняться у глибокій борговій ямі, продаючи електрику на вкрай невигідних умовах. Банкрутство постачальників може спричинити регулярні відключення світла в Україні, та величезні фінансові проблеми у державі.
Наразі найбільш оптимальною стратегією підвищення тарифів Міністерство енергетики вважає розподілення громадян на категорії за обсягами споживання. Таким чином буде встановлено одразу 4 нові ціни на світло. Кожне домогосподарство сплачуватиме за електроенергію по ставці, яка відповідає кількості використаного ресурсу.
Якщо Кабмін до 1 вересня затвердить вказану стратегію ціноутворення, за теперішнім тарифом 1,68 грн світло оплачуватимуть лише українці, що використали менш як 100 кіловатів за місяць. Для решти ціна зросте ледь не удвічі.
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