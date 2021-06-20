“ПриватБанк” та “Ощадбанк” не будуть працювати: графік на найближчі дні

Найближчі два понеділки в Україні будуть державними вихідними. Це пов’язано із релігійним святом Трійцею, що святкуватиметься у цю неділю із перенесення вихідного дня на понеділок 21 червня, а також Днем Конституції України – 28 червня.





Проте українські банки мають намір навіть у ці святкові дні забезпечити своїм клієнтам найвищий рівень обслуговування. Система електронних платежів Нацбанку працюватиме майже безперервно – щодня протягом 23 годин на добу. Саме таку інформацію оприлюднив прес-центр державного регулятора.

Усі фінансові установи України зможуть проводити платежі та інші операції в електронній системі.

Єдиною особливістю стане те, що банкам потрібно буде відображати виконані операції першим робочим днем з моменту їх реального проведення. Простіше кажучи, всі транзакції, виконані з 19 до 21 червня, матимуть офіційною датою виконання вівторок, 22 червня. Та сама система діятиме й для наступного святкового понеділка: операції за 26-28 червня будуть датовані 29 числом.

Щодо роботи банківських відділень – це питання вирішуватиметься в індивідуальному порядку. Кожна банківська установа самостійно встановлюватиме зручний для неї режим роботи на вихідні. Наприклад, один з найбільших банків України «ПриватБанк» зачинить свої філії на всі святкові дні. Працюватимуть лише чергові відділення державного банку, але й вони зможуть надавати послуги українцям виключно по суботах.

Тим часом мобільний банкінг буде доступний щодня в режими 24/7. Отож якщо у вас саме закінчився строк актуальності карти «ПриватБанку», поновити її можна й у дистанційному режимі, скориставшись послугою перевипуску у «Приват24».

Відділення «Ощадбанку» також будуть працювати в черговому режимі. Стосуватиметься це лише відділень, що зазвичай працюють у суботу. Та навіть ці відділення будуть відчиненими лише до 14 години. На щастя у «Ощадбанку» також є послуга онлайн-банкінгу, доступна клієнтам у будь-який день та час доби.