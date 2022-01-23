Кому повезло, а кому совсем нет: в ПФУ озвучили средний размер пенсии за январь

В отчете Пенсионного Фонда Украины указано, что средний размер пенсий по стране повысился. Так как такие заявления вызывают недовольство среди большинства граждан пенсионного возраста, возникла необходимость проведения анализа показателей. И по результатам можно сказать, что в отчете ПФУ указаны следующие данные.





На начало текущего года по данным пенсионного фонда выплаты получают 10,8 млн. граждан. В прошлом году средний размер пенсий, которые начисляли в фонде, составлял 3500 грн, сегодня этот показатель равен 3991,53 грн.

Через банк получают выплаты 7,8 млн. человек. Инициатива правительства перевести всех пенсионеров на банковское обслуживание в связи с повышением «Укрпочтой» тарифов на доставку пенсий, пока не реализована.

Наибольшим доверием украинских пенсионеров пользуется «ПриватБанк». В нем выплаты получает 53,2% пенсионеров. Также в тройку лидеров вошли «ОщадБанк» с 36,2% и “Райффайзен Банк Аваль” с 4,4%.

Данные по размерам пенсий также подтверждают возрастание размера выплат. Конечно, даже средний размер выплат, который достигает почти 4 тыс. грн. получают далеко не все, а всего 21,2%. Минимум до 2000 грн. каждый месяц выплачивают 13%, а от 2000 до 3000 35,6% пенсионеров.

Количество пенсионеров, которые после повышения стали получать от 4000 до 5000 тыс. грн., возросло на 1,6 процентов. Раньше такой размер выплат был у 8,1%, теперь у 9,7%.

А вот тех, кто получает от 5000 до 10000 тыс. стало существенно больше. В прошлом году их процент составлял 11,6, а в этом уже вырос до 15,4.

Больше 10 000 получают уже не 3% граждан пенсионного возраста, а 4,7%.

По этим данным можно увидеть, что в целом выплаты по стране возросли. Рассчитываем, что эта положительная тенденция сохранится и в следующем году. Информация от Пенсионного Фонда Украины постоянно обновляется.

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