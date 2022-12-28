Мошенники придумали новую аферу на отключении света

В Украине недавно заработала новая мошенническая схема. Гражданам звонят по телефону и, притворяясь представителями мобильных операторов, просят назвать код из СМС. Такую просьбу злоумышленники обосновывают необходимостью переключить абонента на другую мобильную вышку, чтобы при выключении света у него не исчезла связь.

На самом же деле комбинация цифр из СМС-сообщения, полученного владельцем номера, позволяет мошенникам «украсть» этот номер и использовать его для входа в мобильный банкинг и социальные сети. Так что наивных украинцев, которые поверят псевдоработнику мобильного оператора, могут обобрать до нитки.

Новую схему обмана сейчас активно обсуждают в соцсетях. Информация о ней появилась и на популярном портале Киев INFO. Там в деталях рассказали как преступники «обрабатывают клиента», уверяя, что без пароля из СМС его просто не смогут переключить на другую мобильную вышку. Своих жертв мошенники пугают исчезновением связи в случае блекаута, то есть давят на самые болезненные точки украинцев.

На самом деле получить доступ к мобильному номеру абонента не так уж сложно. Для этого необходимо лишь обратиться к оператору и сообщить о потере SIM-карты. А потом ответить ему хотя бы на один из вопросов:

PUK-код – указан на ваучере eSIM или на пластиковой рамке от SIM-карты и содержит 8 цифр;

IMEI-код устройства, в котором находилась старая карта или была установлена виртуальная карта eSIM;

номера телефонов, с которыми абонент общался в последние несколько дней (хотя бы два номера).

Собственно с помощью пароля из СМС, который просят назвать мошенники, можно узнать и PUK-код, и IMEI. Злоумышленнику остается только обратиться к оператору под видом владельца номера и вполне легально восстановить его SIM-карту.

А если это еще и финансовый номер, привязанный к банковскому аккаунту, в руках мошенника появляется полная власть над счетами своей жертвы. Поэтому украинцев уже в который раз предупредили не верить никому на слово и не называть пароли со своих СМС посторонним лицам.