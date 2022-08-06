Топ-10 кросоверів з Америки від $10 тис.: які б/в машини найчастіше пропонують українцям

Кросовери з Америки, які потрапляють на вітчизняний вторинний ринок після страхових аукціонів, не втрачають популярності серед українців. Тож навіть зараз, під час війни, пропозицій з продажу таких автівок чимало.





Аналитики онлайн-порталу Auto.ria створили добірку 10 позашляховиків з-за океану, які найпростіше придбати в Україні. До списку потрапили автомобілі від 2007 року випусту за ціною $10-15 тис.

На першому місці за кількістю пропозицій опинився популярний кросовер Nissan Rogue. Найчастіше пропонують моделі, що зійшли з конвейєра у 2014-2018 роках. За таку машину на українському вторинному ринку просять в середньому $14,7 тис.

Другим став ще один улюбленець українців родом з Америки – Dodge Journey. Зараз на вітчизняному ринку доступно близько 330 екземплярів цього класичного кросовера. Переважно це авто 2013-2019 років випуску. Середня ціна становить $13,5 тис.

Закриває трійку лідерів габаритний позашляховик Ford Escape. Найбільше на українському вторинному ринку моделей, випущених з 2012 по 2018 року. Придбати цього корінного американця можна орієнтовно за $12,4 тис.

Також серед американських кросоверів на вітчизняному вторинному ринку доволі часто пропонують наступні моделі:

Volkswagen Tiguan 2010-17 р. в. – $12,6 тис.;

Jeep Compass 2013-18 р. в. – $11,6 тис.;

Jeep Renegade 2015-18 р. в. – $14,1 тис.;

Jeep Cherokee 2014-17 р. в. – $15,1 тис.;

Jeep Patriot 2013-16 р. в. – $11,4 тис.;

BMW X5 2007-13 р. в. – $14,6 тис.;

Mitsubishi Outlander 2011-18 р. в. – $12,6 тис.

Нагадаємо, що зараз у Кабінеті Міністрів України саме готують до розгляду новий законопроект, за яким буде введено додаткове мито на імпортні товари. У зв’язку з цим розмитнення вживаних автомобілів може подорожчати на 10%. Хоча ще не так давно мито на машини з пробігом взагалі не потрібно було сплачувати. Такі значні зміни в митних правилах загрожують підвищенням цін на б/в автомобілі вже у найближчі кілька місяців.