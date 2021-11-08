Приватбанк знову працює зі збоями: гроші можуть “пропасти”

Не дивлячись на те, що Приватбанку українці сьогодні довіряють найбільше, він не припиняє систематично давати збої в роботі. Так після планових технічних робіт на сервісі «Приват24» стали погано працювати банкомати.





На гарячу лінію банку надходить все більше дзвінків зі скаргами клієнтів. Річ у тому, що банкомати списують кошти з карток, але готівкову не видають. Сума вважається списаною, кошти на рахунки не повертаються. А на головному екрані з’являється напис «Технічна помилка».

Також часто сума списання з карти є більшою, ніж користувач хотів перевести в готівку. Є ще випадки, коли сума видачі готівки менше, ніж клієнт вказав у банкоматі.

Служба підтримки клієнтів вже прокоментувала дану ситуацію. Не відходьте від апарату. Спочатку зателефонуйте на гарячу лінію, а потім дійте згідно з інструкцією. Працівники банку радять відразу ж звертатися до найближчого відділення і писати заяву.

Також це можна зробити в електронному режимі або під час онлайн-розмови з консультантом. Гроші можна повернути назад тільки після підтвердження збою. При цьому такі випадки зафіксовані по всій Україні. Скаржаться студенти, пенсіонери та прості працівники.

Можливі причини помилок і збоїв

Причини можуть бути різними: від застрягання купюри до системного збою. Кожне звернення необхідно фіксувати. При “зжовуванні” купюр працівник гарячої лінії подасть заявку на скасування транзакції. Гроші автоматично повернуться на рахунок протягом години.

Якщо в банкоматі не виявилося грошей, а транзакція дозволена, вона сама анулюється автоматично. Але повідомити оператору мобільного банкінгу про це все ж потрібно.

Також гроші можуть вкрасти шахраї. Як саме? Вони вбудовують спеціальні насадки у вікно видачі готівки. В результаті пастка затискає гроші в собі. Незадоволений клієнт відходить від банкомата, підбігає шахрай і забирає свій улов. Тому уважно оглядайте банкомати. Побачили щось підозріле — телефонуйте на гарячу лінію або в поліцію.