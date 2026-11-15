Учені знайшли «гриб темної магії»: такого поєднання речовин раніше не бачили

Американські вчені виявили у Флориді незвичайний гриб Galerina indica, який отримав прізвисько «гриб темної магії». Його особливість полягає в одночасній наявності двох груп речовин, які раніше не знаходили разом в одному виді грибів. Йдеться про психоактивний псилоцибін та надзвичайно небезпечні аматоксини, здатні спричинити смертельне отруєння. Результати дослідження опублікували 11 листопада в науковому журналі Current Biology.

Незвичайний екземпляр виявив дослідник Ендрю Кунік з Університету Флориди під час вивчення грибів у місцевих заболочених лісах. Він звернув увагу на маленький коричневий гриб, який синів у місцях пошкодження. Така особливість характерна для деяких видів, що містять псилоцибін. Подальший лабораторний аналіз підтвердив наявність як психоактивної речовини, так і токсичних сполук.

Чим небезпечний незвичайний гриб

Псилоцибін впливає на нервову систему людини та може спричиняти галюцинації, зміну сприйняття реальності й дезорієнтацію. Однак значно більшу загрозу становлять аматоксини, які порушують життєво важливі процеси в клітинах організму. Особливо сильно вони вражають печінку, а важке отруєння може завершитися її недостатністю та смертю.

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Небезпека полягає ще й у тому, що перші симптоми отруєння можуть з’явитися лише через кілька годин після вживання. Спочатку людина відчуває нудоту, блювання та біль у животі, а згодом самопочуття іноді тимчасово покращується. Проте це не означає одужання, оскільки ураження внутрішніх органів може продовжуватися.

Сам гриб має непоказний вигляд і настільки маленький, що кілька дорослих екземплярів можуть поміститися на нігті великого пальця. Через схожість із сотнями інших видів його складно розпізнати навіть досвідченим грибникам.

Як у грибі з’явилися дві небезпечні речовини

Дослідники припускають, що здатність виробляти псилоцибін та аматоксини могла виникнути внаслідок горизонтального перенесення генів. Це процес, під час якого організми отримують генетичний матеріал від інших видів, а не лише успадковують його від предків. Імовірно, такі зміни відбувалися незалежно протягом мільйонів років.

Водночас учені поки не можуть пояснити, навіщо грибові знадобилося виробляти обидві речовини. Токсини могли сформуватися як захист від тварин, тоді як еволюційна роль псилоцибіну залишається предметом досліджень. Відкриття показує, наскільки мало наука ще знає про хімічне різноманіття грибів та їхні захисні механізми.