Вчені виявили череп раніше невідомого виду людини

У Китаї вчені виявили залишки черепа, який, як передбачається, міг належати невідомому раніше виду людини.

Цей індивід жив приблизно 300 тис. років тому і мав відмінності від інших стародавніх людей. Антропологи вже створили 3D-модель знахідки та провели порівняльний аналіз з іншими відомими черепами.

Комп’ютерний аналіз виявив цікаві особливості: знайдена щелепа поєднує у собі архаїчні риси, притаманні більш древнім гомінідам, і риси, властиві людям, котрі жили набагато пізніше.

Це ставить під сумнів просту лінійність еволюційного процесу і може свідчити про існування раніше невідомих гілок у родоводі дерева людства.

Дослідники вважають, що майбутній генетичний аналіз може пролити світло на цю загадкову знахідку. Якщо гіпотеза підтвердиться, свіже відкриття стане великим кроком у розумінні походження людини та її еволюційної історії.