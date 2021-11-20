Таргани навчилися прийомам «карате», щоб не стати їжею для ос

Уявіть: ви мирно живеш під прілим листям. Ласуєте смачним сміттям, любитеся з дівчатами (або хлопцями), доводите людей до білого коліна… І раптом ваше селище завойовують страшні зелені тварюки. Вони перетворюють товаришів на зомбі і ведуть їх у невідомому напрямку, щоб живцем віддати на поживу своїм дітям. Врятувати вас може тільки карате . Це – не тизер до фільму жахів категорії Б. Це – цілком реальне життя звичайних тарганів .





Бути тарганом в Африці та Азії – те ще завдання. Тут кожен перший хоче зжерти тебе. Навіть люди! Але смарагдові тарганові оси роблять це з особливою витонченістю. Знайшовши шкідника, одним точним ударом жала вони відключають йому руховий центр і перетворюють на слухняного зомбі . Хижаки затягують комаху в лігво і прикріплюють до неї своє яйце. Тепер тарган стане живою консервою для личинки.

Але тарган не був би тарганом, якби не вигадав, як пережити апокаліпсис. У боротьбі з осами-паразитами вони використовують… карате ! Ім’я майстра, який його винайшов, ми ніколи не дізнаємося, тому що не вміємо говорити мовою тарганів. Але в ефективності бойового мистецтва сумніватися не доводиться – у 63% випадків воно врятувало букахам життя.

Бойовий стиль таргана заснований на ударах середніми та задніми ногами – саме ці кінцівки у комах найсильніші. До того ж їхні гомілки прикрашені шпильками . Так з жалюгідних комашок комахи перетворюються на боєздатну одиницю. Точний стусан колючою кінцівкою може не тільки відправити нахабного загарбника в незапланований політ, але і в нокдаун .

Звичайно, зробити точний кік вдається не завжди – оси в кілька разів менші за тарганів, прицілитися в них важко . Але якщо удар виявився вдалим, хижачка пробуде у відключенні кілька хвилин , перш ніж оклемається і піде в атаку знову. За цей час тарган встигне сховатися або прописати ще один удар, надіславши осу кудись подалі в прямому розумінні цього слова.