Вбивство у космосі: яка держава судитиме такого злочинця

Три роки тому жінку-астронавта вперше звинуватили у першому злочині у космосі. Астронавт Енн Макклейн нібито незаконно отримала доступ до онлайн-акаунту свого колишнього партнера, перебуваючи на Міжнародній космічній станції (МКС). Через кілька місяців це звинувачення виявилося хибним. Але що, якщо в космосі справді є злочин, можливо, навіть серйозніший, на кшталт вбивства? Який суд розглядатиме цю справу?





Право 1966 та 1998 років

Космічне право нині не дуже підготовлено до такої нагоди. Основою є Договір про космос 1966 року. Договір здебільшого регулює право власності у космосі та передбачає, що космос не повинен бути юрисдикцією однієї держави. Однак, розділ VIII також регулює юридичну відповідальність. Таким чином, юрисдикція належить країні, де зареєстрований космічний корабель, а також об’єктам на інших небесних тілах, наприклад, колоніям на Марсі. Таким чином, якщо на борту космічного корабля SpaceX був навмисний напад, крадіжка або незаконний обіг заборонених речовин, суд проходив би в Сполучених Штатах.

Виникла юридична проблема із будівництвом Міжнародної космічної станції. МКС не зареєстрована в жодній країні, тому 1998 року було підписано Міжурядову угоду (МПС). У цій угоді всіх країн, які беруть участь у МКС, йдеться про те, що кожна держава несе фундаментальну відповідальність за своїх громадян, але двосторонні переговори відбудуться, якщо станеться найгірше. Тому, коли відбувається віроломне вбивство, держави злочинця та жертви мають проконсультуватися про те, де має відбуватися суд.

ФБР відправили на Південний полюс

З огляду на ці розпливчасті положення можна передбачати потенційні конфлікти. Що відбувається, наприклад, коли держави не домовилися про те, хто чинитиме правосуддя після скоєння злочину? Що робити, якщо держава потребує екстрадиції злочинця, але це прохання не виконується? За даними Департаменту з космічних питань Федерального міністерства захисту клімату, Договір про космос не регулює екстрадицію.

Попередні договори більшою мірою спрямовані на те, щоб не допустити жодного правового вакууму у космосі. Хоча всесвіт нікому не належить, там все одно не дозволено робити все, що захочеться. Щодо цього кейс можна порівняти з ситуацією у відкритому морі або в Антарктиці. Навіть найпівденніший континент значною мірою складається з дослідників, які, як то кажуть, не «з тих людей», які скоюють злочини.

Проте, як повідомляє The Atlantic, у минулому в Антарктиді відбувалися злочини. У 1996 році навіть ФБР було відправлено туди, щоб розслідувати напад за обтяжливих обставин після того, як два кухарі побилися на дослідницькій станції. Один із учасників бійки використав молоток.

Вбивство у космічному готелі

Експерти переконані, що навіть у космосі скоєння злочинів лише питання часу. Насправді поки що там знаходяться в основному дослідники, які можуть цікавитися чимось зовсім відмінним від криміналу, але поява космічного туризму змінить ситуацію, наприклад, на тлі появи космічних готелів.

“Коли у вас у космосі 400 цивільних осіб, ви знаєте, що злочин неминучий”, – сказала Мішель Хенлон, директор Програми повітряного та космічного права Університету Міссісіпі.

Припустимо, що космічний готель збудований компанією в одній країні, керується компанією в іншій, запущений у третій державі — яка з них матиме юрисдикцію щодо злочину? За словами Хенлона, кожна з трьох країн має свої аргументи.

Спостереження та соціальний контроль

Деякі космічні експерти переконані, що залишитись непоміченим для скоєння злочину в космосі буде неможливо. «За людьми стежать за багатьма параметрами. Виявити винних буде дуже легко», — каже планетолог Девід Пейдж із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Завжди буде точно відомо, де знаходяться люди в космічному кораблі або на космічній станції, який пульс у них зараз і т.п.

Безодня людської душі

Інші експерти не настільки переконані, що певних людей зупинить повсюдне стеження. Вони думають, серед іншого, про далеке майбутнє, в якому, скажімо, діти народжуються на космічних станціях і в підлітковому віці вигадують усілякі дурниці. Але й у найближчому майбутньому, на їх думку, годі було недооцінювати безодню людської душі. Астронавти в тривалих місіях у глибини космосу, які більше не можуть подумки виносити ізоляцію, суперечки чи ревнощі, можуть бути готові на все, що тільки можна уявити.

У будь-якому випадку, космос запропонує юристам далекосяжне поле діяльності в майбутньому. Newsweek пише: “Коротше кажучи, космічне право досить розпливчасте і значною мірою не перевірено”. Подальшим розвитком космічного права займається Комітет ООН із використання космічного простору у мирних цілях. Він організовує щорічні дискусії з відкритих юридичних питань у космосі.