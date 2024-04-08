Ілон Маск хоче відправити на Марс цілий мільйон людей

Компанія SpaceX провела велику презентацію, на якій виступив глава організації Ілон Маск. Мільярдер поділився своїм баченням майбутнього SpaceX, а також приблизним планом колонізації Марса. Запис промови Маска доступний на YouTube і в офіційному X-акаунті SpaceX.

За словами мільярдера, базою для колонізації Марса стане гігантська ракета Starship 3. Вона обладнана двигуном Raptor нового покоління, завдяки якому ракета зможе нести на борту до 200 тонн вантажу.

Маск не уточнив, коли Starship 3 буде введено в експлуатацію, але наголосив, що вона обходитиметься компанії дуже дешево. За його словами, якщо запуск Falcon 1 зараз обходиться в $10 млн, то Starship 3 коштуватиме $2-3 млн.

“Це майже немислимі цифри. Ніхто ніколи не думав, що таке буде можливо. Водночас для досягнення означеної мети нам зовсім не доведеться порушувати закони фізики”, – зазначив Маск.

Крім того, глава SpaceX додав, що на освоєння Марса у його компанії піде близько 20 років. За цей час, сказав він, на червону планету може бути відправлено близько одного мільйона осіб, яких буде достатньо для створення самодостатнього колоніального міста.

Маск хоче, щоб кораблі відправлялися на Марс приблизно кожні два роки. Така регулярність дасть змогу забезпечити колонізаторів не тільки регулярним надходженням ресурсів, а й можливістю повернутися на Землю. Водночас мільярдер вважає, що більшість новоспечених марсіан все ж не зможуть повернутися на рідну планету.