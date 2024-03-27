Спостерігаючи сонячне затемнення в квітні деякі люди ризикують осліпнути

Сонячні затемнення завжди приваблювали людей можливістю побачити те, що трапиться знову тільки через роки або навіть десятиліття. Із затемненнями Сонця пов’язано багато повір’їв і легенд. Незважаючи на те, що частина з них забарвлені негативно, а затемнення в них подається як поганий знак, що обіцяє нещастя і біди, мільйони людей готові спостерігати за тим, як на кілька хвилин Сонце перестане світити.

Скоро, зовсім скоро: на території Північної Америки можна буде спостерігати затемнення. Воно відбудеться 8 квітня. До цієї події готуються не тільки обивателі, які вирішили спробувати себе в ролі імпровізованих астрономів, а й виробники захисних окулярів. Вони хочуть використати рідкісне природне явище по максимуму, пропонуючи спеціальні окуляри на будь-який смак і гаманець. З цього приводу Американське товариство астрономів випустило офіційну заяву, до якої є сенс прислухатися тим, хто планує цього дня підняти голову вгору.

Виявляється, на ринку присутні не тільки захисні окуляри, а й їхні підробки. Неякісні окуляри практично не відрізняються від якісних зовні. Вони виконані у вигляді картонної оправи зі встановленими світлофільтрами. І якщо до картону немає питань, то до світлофільтрів вони є! Використовуючи для спостережень за світилом контрафактні окуляри можна не тільки отримати порушення зору, а й повністю осліпнути. Щоб не пошкодити очі, потрібно віддавати перевагу тільки продукції перевірених і авторитетних компаній, яка, як правило, коштує трохи дорожче, ніж “ширвжиток”.

Не вийшло знайти окуляри, а затемнення вже почалося? Це не привід засмучуватися, адже можна використовувати непрямий метод спостережень. Для цього можна взяти звичайний солом’яний капелюх із дрібним плетінням. Якщо й капелюха немає під рукою, можна дивитися на світило через схрещені пальці рук. Це буде безпечніше, ніж користуватися фальшивими захисними окулярами. Також варто знати, що момент самого затемнення можна безпечно спостерігати без будь-яких пристосувань.