Як шахраї отримують номери українців: розкрито головні способи

Практично всі абоненти стикалися з небажаними дзвінками від шахраїв і рекламних відділів різних компаній. Трапляється це навіть із тими, хто не розкидається своїми даними і з обережністю залишає номер тільки в тих випадках, коли це необхідно. Причина повсюдності дзвінків від шахраїв полягає в тому, що “злив” номера може статися практично де завгодно.

Витоки даних компаній

Номери абонентів спочатку можуть добуватися за допомогою злому. Для цього хакери шукають уразливості в захисті бази даних компаній, а потім отримують доступ до списку клієнтів і їхніх номерів. Частіше таке трапляється з більш дрібними організаціями, які не вкладають достатньо коштів і зусиль у систему безпеки. Однак багато що залежить і від навичок хакерів – відомі випадки витоку даних і у великих компаній.

Зіткнутися зі зломом можуть магазини, зокрема й онлайн маркетплейси, різні сервіси, клініки, служби доставки та інші компанії – ті, де клієнтам доводиться залишати номери для зв’язку або підтвердження особи.

Продаж клієнтської бази

Нерідко за “зливи” номерів відповідальні й самі співробітники. Шахраям набагато простіше підкупити працівника організації, який зможе отримати доступ до клієнтської бази і надіслати їм не тільки номери, а й ПІБ клієнтів, а іноді й адресу, останні цифри картки та інші дані. Крім того, купівля номерів у працівника компанії безпосередньо дає змогу аферистам своєчасно поповнювати базу новими потенційними жертвами.

Передача номерів банками та операторами

Скарги абонентів свідчать і про те, що витік номера може статися і в тих компаніях, які повинні приділяти особливу увагу захисту даних клієнтів. Так, дехто починав отримувати дзвінки від спамерів одразу після оформлення SIM-картки або банківської картки. Причиною міг стати відповідний пункт у договорі між клієнтом і компанією – багато організацій залишають за собою право передавати дані про клієнта третім особам, тобто своїм партнерам. Серед них можуть бути і різні рекламодавці, які й почнуть атакувати абонента спамом і пропозиціями оформити послуги або купити товар.

Оголошення про продаж товарів і пошук роботи

Часто шахраї звертаються до відкритих ресурсів – туди, де користувачі самі залишають номер у відкритому доступі для зв’язку. Серед них можуть бути платформи для оголошень про продаж і надання послуг, а також мобільні додатки та сайти для розміщення вакансій. Зазвичай для пошуку номерів шахраї використовують автоматичні програми та ботів. Вони сканують оголошення, які перебувають у вільному доступі, а потім обирають із них потрібну інформацію: ПІБ, вік, номер телефону, адресу проживання.

Сайти, на яких шахраї можуть знайти повну анкету про людину, набагато небезпечніші. З їхньою допомогою аферисти створюють персоналізовані схеми обману – жертви схильні сильніше довіряти шахраям, якщо ті знають про них особисту інформацію. Так зловмисникам простіше представлятися співробітниками поліції або інших державних структур.

Дані на сайтах, форумах, інтернет-ресурсах

Шахраї можуть зламувати і дані різних сайтів. Інтерес для зловмисників становлять ті ресурси, де для реєстрації акаунта потрібно залишити номер телефону. При цьому зламують їх зазвичай частіше, ніж сайти великих компаній: якщо ресурс не передбачає проведення будь-яких платежів, то і його безпека нерідко кульгає. Якщо під час реєстрації є можливість вказати не номер, а адресу електронної пошти, то вибирати рекомендується саме цей варіант.

Таким чином, шахраї отримують номери абонентів різними способами, передбачити які неможливо.