Названо 5 основних міфів про Apple

Як і всі великі технологічні корпорації, Apple за весь час існування обросла досить великою кількістю міфів. Дехто вірить в них і досі. Розберемо кілька найпопулярніших чуток про Apple.





1. Apple спеціально скорочує термін служби своїх смартфонів

З того моменту, як Apple анонсувала свій перший iPhone у 2007 році, компанію постійно звинувачували у навмисному скороченні терміну служби смартфонів – нібито це робиться, щоб переконати користувачів регулярно купувати нові. Наприкінці 2017 року в Apple визнали, що у налаштуваннях iOS було передбачено уповільнення роботи старих iPhone. Група французьких користувачів навіть подала скаргу на компанію, що призвело до урядового розслідування.

У Apple пояснили: компанія «задушила» старі смартфони, тому що їхні старіючі акумулятори призводили до раптових відключень пристроїв – недолік, який міг навіть призвести до того, що користувачі прагнули передчасно замінити свої смартфони. Також у Apple запропонували заміну акумулятора у певних моделях зі знижкою та додали у iOS можливість відключити функцію моніторингу стану батареї, яка ініціювала уповільнення роботи.

Більше того, аналітики з Asymco підрахували, що люди тримають свої гаджети Apple (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ) досить довго, враховуючи, як швидко розвиваються комп’ютерні технології – в середньому, по 4 роки та 3 місяці. І навіть п’ятирічні iPhone одержують оновлення операційної системи.

2. Apple використовує iPhone для шпигунства за користувачами

Цей міф бере свій початок ще з 2011 року, коли у світових ЗМІ з’явилися повідомлення, що Apple відстежує користувачів своїх мобільних пристроїв без їхнього відома. Чутка виникла через звіт технічних дослідників Піта Уордена і Аласдера Аллана. Вони знайшли прихований файл в iOS 4 після оновлення і не змогли знайти аналогічних кодів відстеження в ОС Android.

У відповідь Apple заявила, що зібрані дані є анонімною зашифрованою інформацією про вишки стільникового зв’язку та точки Wi-Fi, які виявляє iPhone. Apple пояснила, що використовує ці дані для розробки бази даних із масовим використанням «з метою надання користувачам iPhone покращеного сервісу трафіку в найближчі пару років».

Проте компанія зволікала із заявою, тому встиг вибухнути скандал, відлуння якого докотилося до наших днів. Більше того, не всі знають, що iPhone збирає дані про ваші геопозиції, але це робиться не для відправки їх до корпорації, а для кращої взаємодії користувача з сервісними службами. І опцію завжди можна відключити.

3. Apple бере з усіх розробників комісію 30% з обороту продажів додатків, розміщених у App Store

Так, комісія, яку Apple бере з розробників додатків, приносить компанії десятки мільярдів доларів щороку. Проте з січня 2021 року Apple зменшила розмір цієї комісії, щоправда, лише для тих компаній, які заробляють у магазині додатків не більше ніж $1 млн. на рік. Щойно заробіток компанії перевищує цю цифру, комісія автоматично підвищується до горезвісних 30%.

До речі, комісія в Google Play також становила горезвісні 30%, і практично синхронно з Apple комісійний збір знизився до 15%, але також лише на перший $1 млн. доходу протягом року.

4. Комп’ютери з операційною системою Microsoft несумісні з Mac

Цей міф стає менш правдоподібним з кожним роком. По-перше, популярне програмне забезпечення має версії як для OS X, так і для Windows. Це стосується Microsoft Office, графічного пакету Adobe Photoshop, браузерів Chrome, Firefox, Internet Explorer і Safari. Користувачі Mac та ПК можуть обмінюватися документами та файлами практично будь-якого типу.

По-друге, зовсім не обов’язково зупиняти вибір на одній із двох операційних систем. Так, за допомогою програми Boot Camp можна поставити на Mac Windows як другу ОС.

5. Пристрої Apple не бояться вірусів

Багато хто впевнений, що власникам Mac і iPhone можна не боятися вірусів. Більше того, деякі користувачі вважають, що вірусів під OS X та iOS просто не існує. Це не так. Віруси під операційні системи Apple – реальність, але їх набагато менше, ніж шкідників під Windows або Android. Так, з 2010 до 2015 року в мережі з’явилося близько 36 тисяч вірусів під MacOS X. Щоправда, під Android така кількість шкідливого ПЗ пишеться за 4,5 дні.

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