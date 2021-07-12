Чи актуальні iPhone 8 та 8 Plus в 2021 році: чи доцільно їх змінювати більш свіжими моделями

Вже цієї осені очікується поповнення модельного ряду смартфонів Apple. Планується вихід нового iPhone 13 (можливо так він буде називатися). А що можна сказати про “старі” моделі? Чи можна купити щось з них і чи будуть вони ще актуальні?





У цій статті пропонуємо звернути увагу на iPhone 8 і 8 Plus та їх актуальність в 2021 році. Відразу скажемо, що в користуванні у нас є iPhone 8 Plus, тому зі знанням справи поділимося інформацією. Вся інформація буде мати відношення і до “молодшого брата” iPhone 8.

Операційна система

Компанія дуже довго підтримує свої смартфони. За такою логікою iPhone 8 / 8Plus буде підтримуватися ще довго, навіть в 2023 році він повинен буде оновитися на найновішу операційну систему.

Отже, з точки зору програмного забезпечення iPhone 8 / 8Plus зараз актуальні як ніколи і будуть актуальні ще кілька років.

Зовнішній вигляд

Як відомо, починаючи з моделі iPhone X з’явилася одна особливість, це “чубчик”, який не подобається користувачам. Багатьом взагалі не подобається новий дизайн, і вони хотіла б залишити смартфон зі “старим” дизайном.

Останнім смартфоном зі звичайним дизайном без “чубчика” і був iPhone 8 / 8Plus, хоча потім виходив ще iPhone SE 2, але у нього розмір екрану 4,7 дюйма, а хтось віддає перевагу моделі побільше, як iPhone 8Plus.

Дизайн iPhone 8Plus цілком сучасний і багато хто до цих пір вважає за краще саме такий дизайн iPhone. Спереду на екрані розташовується сенсор відбитка пальців, рамки дисплея хоча і не супертонкі, але вони симетричні.

Корпус смартфона має округлені грані та виконаний зі скла і алюмінію, приємно відчувається в руці, проте має досить значні розміри і в жіночій руці виглядає приблизно так:

Характеристики

Звичайно, важливо зрозуміти чи актуальний смартфон за характеристиками. Тут можна відзначити кілька моментів. Відразу хотілося б відзначити захист від води і пилу за стандартом IP67 (допускається занурення у воду на глибину до 1 метра тривалістю до 30 хвилин) і стереодинаміки, досить гучні та чисті для прослуховування музики і перегляду фільмів.

Камера. В частині зйомки відео, iPhone рівних практично немає, серед смартфонів і навіть старенькі моделі, такі як 6S і 7 чудово знімають відео. Зйомка відео в 4К є, оптична стабілізація відео. Основна камера тут 12 мегапікселів і має два модулі, ширококутний і телеоб’єктив з двократним оптичним зумом.

В цілому, як кишеньковий фотоапарат завжди і всюди iPhone 8 Plus відмінний варіант і його камера актуальна. Кілька фото, зроблених на смартфон:

Продуктивність. За цю справу тут відповідає процесор A11 Bionic. Потужна конячка, яка буде тягнуть всі сучасні програми та ігри доступні на iPhone 8 Plus, процесор актуальний зараз і буде актуальним ще пару років точно. Система на ньому працює плавно і стабільно. Якихось гальм і фризів ми не помічали.

Екран. Розмір екрану 5,5 дюйма з технологією IPS та роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів, 401 піксель / дюйм. Відмінні показники для комфортного читання, перегляду фільмів, відео, роботи в різних програмах.

Великий, яскравий і чіткий дисплей актуальний і зараз, крім іншого у Plus версій формат екрану має гарне співвідношення сторін, він трохи ширше, ніж сучасні новинки. Зараз смартфони стали робити більш витягнутими і вузькими, це не завжди зручно, особливо, якщо ви любите читати електронні книги, на iPhone 8 Plus, це робити зручніше.

Підсумуємо

Хоча смартфон був представлений восени 2017 року, на нашу думку він досі актуальний, тому що володіє всіма перевагами сучасного смартфона і за функціональністю практично не поступається сучасним флагманам. На жаль, нові iPhone 8 і 8 Plus практично не знайти в продажу, а б / в апарати в нормальному стані знайти дуже складно.

Якщо ви є власником одного з цих апаратів, то не бачимо сенсу купувати новий смартфон, якщо він вас всім влаштовує. Хіба ви просто хочете перейти на новинку.

Сучасне суспільство нав’язує думку про те, що оновлювати смартфони потрібно щороку. Ми вважаємо, що це потрібно робити в міру необхідності, наприклад, якщо смартфон сильно зношений або вимагає дорогого ремонту і усвідомлено, тобто розуміючи, для чого потрібен новий смартфон і чим він дійсно буде відрізняться від старого в кращу сторону.