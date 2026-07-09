Прослуховування Android-смартфонів: як хакери отримують доступ до мікрофона і даних

Android-смартфон давно став не просто телефоном, а головним особистим пристроєм людини. У ньому зберігаються листування, фото, банківські застосунки, робочі чати, документи, геолокація та доступ до акаунтів. Саме тому мобільні пристрої залишаються однією з головних цілей для шахраїв, хакерів і шпигунського програмного забезпечення.

Прослуховування смартфона не завжди означає класичне “перехоплення дзвінків”. Частіше йдеться про приховане збирання даних: доступ до мікрофона, камери, повідомлень, історії браузера, геолокації або файлів. У деяких випадках шкідливе ПЗ може працювати майже непомітно, тому користувач не одразу розуміє, що з телефоном щось не так.

Шпигунські програми у застосунках

Один із найпоширеніших сценаріїв — встановлення небезпечного застосунку. Він може маскуватися під гру, редактор фото, VPN, “очищувач пам’яті”, антивірус, додаток для завантаження відео або іншу корисну програму.

Після встановлення такий застосунок просить багато дозволів: доступ до мікрофона, камери, контактів, SMS, геолокації, сповіщень або спеціальних можливостей Android. Якщо користувач погоджується, програма може отримати значно більше контролю, ніж їй реально потрібно для роботи.

Такі шпигунські програми можуть перехоплювати повідомлення, стежити за місцезнаходженням, записувати звук, робити скриншоти, читати сповіщення з месенджерів або передавати дані на сторонні сервери.

Шкідливі файли та фішингові посилання

Інший популярний спосіб зараження — фішинг. Користувачу надсилають SMS, повідомлення в месенджері або електронний лист із посиланням на підроблений сайт. Це може бути фейкове повідомлення від банку, пошти, служби доставки, мобільного оператора або навіть знайомої людини, чий акаунт уже зламали.

Іноді шахраї пропонують встановити “важливе оновлення”, “додаток для отримання виплати”, “перегляд документа” або “антивірус”. Насправді під виглядом корисного файлу може ховатися шкідлива програма.

Особливо небезпечно встановлювати APK-файли не з Google Play, а з випадкових сайтів. Навіть якщо програма виглядає знайомою, вона може бути зміненою версією популярного застосунку з доданим шпигунським кодом.

Небезпечний Wi-Fi

Публічні Wi-Fi-мережі теж можуть бути ризиком. Зловмисник може створити точку доступу з назвою, схожою на мережу кафе, готелю, вокзалу або торгового центру. Коли користувач підключається, частина трафіку може проходити через обладнання атакувальника.

Сучасні сайти зазвичай використовують HTTPS, тому повністю “читати все” значно складніше, ніж раніше. Але небезпечний Wi-Fi усе ще може використовуватися для збору технічної інформації, підміни сторінок, перенаправлення на фішингові сайти або атак на застарілі застосунки.

Тому краще вимкнути автоматичне підключення до відкритих мереж і не вводити паролі, банківські дані чи коди підтвердження, коли ви підключені до сумнівного Wi-Fi.

Вразливості Android та Bluetooth

Жодна операційна система не є абсолютно захищеною. У Android, як і в будь-якому іншому програмному забезпеченні, час від часу знаходять вразливості. Частину з них виправляють оновленнями безпеки, але проблема в тому, що не всі смартфони отримують ці оновлення швидко.

Уразливості можуть стосуватися системи, Bluetooth, Wi-Fi, браузера, модема або окремих компонентів виробника. У найнебезпечніших випадках зловмисник може отримати доступ до пристрою без явної дії користувача, хоча такі атаки зазвичай складні та використовуються проти конкретних цілей.

Для звичайного користувача головне правило просте: регулярно встановлювати оновлення Android і застосунків, а також не користуватися смартфоном, який давно не отримує патчі безпеки.

Як зрозуміти, що зі смартфоном щось не так

Один окремий симптом ще не означає прослуховування, але кілька ознак одночасно можуть бути приводом для перевірки. Варто насторожитися, якщо смартфон почав швидко розряджатися, сильно нагріватися без навантаження, самостійно перезавантажуватися або працювати значно повільніше.

Ще один сигнал — різке зростання мобільного трафіку. Якщо невідомий застосунок постійно передає дані в інтернет, це може вказувати на приховану активність. Також варто перевірити список встановлених програм: якщо там з’явилися невідомі застосунки або сервіси, які ви не встановлювали, їх потрібно дослідити.

Підозрілими можуть бути часті спливаючі вікна, реклама поза браузером, дивні запити на дозволи, самовільне ввімкнення камери чи мікрофона, а також невідомі адміністратори пристрою в налаштуваннях.

А ось шуми під час дзвінків не варто вважати гарантованою ознакою прослуховування. Частіше вони пов’язані з поганим зв’язком, VoLTE, Bluetooth-гарнітурою або проблемами мережі. Але якщо разом із цим є інші підозрілі симптоми, смартфон краще перевірити.

Що робити для захисту

Найперше — встановлювати застосунки лише з офіційних джерел і уважно дивитися на дозволи. Ліхтарик, калькулятор або проста гра не повинні просити доступ до SMS, дзвінків, мікрофона чи геолокації.

Також варто регулярно перевіряти розділи “Дозволи застосунків”, “Спеціальні можливості”, “Адміністратори пристрою” та “Використання батареї”. Саме там часто можна побачити програми, які отримали надмірний доступ.

Обов’язково потрібно вмикати двофакторну автентифікацію для важливих акаунтів, використовувати складні паролі, оновлювати систему та не відкривати підозрілі посилання. Якщо є серйозна підозра на зараження, варто зробити резервну копію важливих даних і скинути смартфон до заводських налаштувань. Після цього краще не відновлювати всі програми автоматично, а встановити лише ті, яким ви довіряєте.

Прослухати сучасний Android-смартфон стає складніше, але ризики нікуди не зникли. Найчастіше проблема виникає не через “секретні технології”, а через неуважність користувача: встановлення сумнівних застосунків, перехід за фішинговими посиланнями та ігнорування оновлень безпеки.