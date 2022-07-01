Як керувати різними пристроями, маючи лише один пульт управління

Кому незнайомі муки пошуку потрібного пульта керування телевізором, кондиціонером чи аудіосистемою? Дізнайтесь про те, як уникнути цього та керувати всією домашньою електронікою за допомогою всього одного пристрою.





Телевізори, аудіосистеми, ТВ-приставки, зволожувачі повітря та кондиціонери. У сучасній квартирі є багато електроніки з дистанційним керуванням. Кожен з таких пристроїв має сумісний тільки з ним пульт управління, і довгий час нам доводилося миритися з цілим виводком таких гаджетів, розкиданих по всій квартирі.

На щастя, в наш час у такій різноманітності ПДК немає жодної необхідності – з їхніми обов’язками цілком впорається універсальний пульт керування.

Смартфон з ІЧ-датчиком як універсальний пульт

Останнім часом смартфони з ІЧ-датчиком стали зустрічатися дедалі рідше, але поки що так і не зникли до кінця. Зрозуміти, що у вас саме такий гаджет можна і по самому смартфону (на його верхньому торці знаходиться невеликий майданчик сенсора), але найкраще подивитися характеристики пристрою на офіційному сайті виробника – якщо у нього є ІЧ-датчик, це обов’язково буде вказано у специфікаціях.

Завантажте з Play Store будь-яку програму для керування електронікою, наприклад, Mi Remote. Виберіть тип пристрою, що підключається, і його бренд, після чого синхронізуйте його з телевізором, кондиціонером або іншою технікою, яка вам потрібна. Для цього програма запропонує, наприклад, збільшити гучність звуку натисканням на певну кнопку. Якщо кнопка спрацювала, підтвердьте це. Ні? Програма перейде до наступного способу передачі сигналу.

Після налаштування у вас на екрані з’явиться повноцінний пульт керування вашим телевізором або іншою технікою.

Відсутність ІЧ-датчика – не вирок

Навіть якщо ваш смартфон не має ІЧ-датчика, це не привід відмовлятися від ідеї зробити з нього універсальний пульт управління. Звичайно, за умови, що ви готові трохи витратитися і купити посередника на кшталт REDMOND SkyControl RSC-21S. Добре, що такі гаджети коштують зовсім небагато.

Подібні пристрої оснащуються власним ІЧ-датчиком, а для їх використання достатньо встановити на смартфон фірмовий додаток. У випадку розробки REDMOND це додаток R4S Home. В результаті смартфон передаватиме сигнал на SkyControl RSC-21S по Bluetooth, а останній транслюватиме його на телевізор або інший прилад інфрачервоним каналом.

А якщо телевізор не має ІЧ-датчика?

Останнім часом ми все частіше стикаємося із домашньою електронікою, для керування якою використовується Bluetooth або Wi-Fi. Власне, з цим, швидше за все, пов’язана відмова багатьох виробників смартфонів від ІЧ-датчиків.

При об’єднанні домашньої електроніки в одній Wi-Fi мережі ви практично з коробки зможете використовувати смартфон для управління нею. Це можна зробити за допомогою фірмової програми Google Home. Причому її можливості не обмежуються банальним керуванням технікою, вона легко дозволить транслювати екран смартфона на телевізор.

Простий вихід – універсальний пульт

Якщо ви не хочете «заморочуватися» з налаштуванням смартфона, або вам банально не подобається сенсорне керування, то найкращим виходом з ситуації стане універсальний пульт керування. Вартість таких пультів починається від дуже скромних 100 гривень.

Наприклад, GAL LM-S010L за 120 гривень дасть можливість керування практично будь-якими «розумними» телевізорами. А крім традиційної бази кодів виробників, він має можливість навчання, що ще більше розширює сумісність пульта з домашньою електронікою.

У ClickPDU W2 Air Mouse із повноцінною QWERTY-клавіатурою на звороті є вбудований гіроскоп, тачпад та функція голосового керування, а сам гаджет може працювати з комп’ютерами, ТВ-приставками, мобільними пристроями з функцією OTG, телевізорами та Smart TV під керуванням Android. Пульт підключається за допомогою передавача, який встановлюється у вільний USB-слот пристрою.

Висновки

Велика кількість домашньої електроніки призвела до надзвичайної популярності універсальних пультів керування. Такі пристрої дозволяють позбутися звичайних ПДК, централізовано керуючи і кондиціонерами, і телевізорами, і аудіосистемами, і іншою домашньою електронікою. Якщо ж ви не хочете витрачати гроші на покупку подібного гаджета, його роль цілком може взяти на себе і звичайний смартфон. Причому йому не обов’язково мати власний ІЧ-датчик.