Стало відомо, чому люди видаляють деякі SMS відразу після прочитання

Чому люди видаляють деякі SMS відразу після того, як їх прочитають? Чи дійсно потрібно позбавлятися від кодів, одноразових паролів та інших повідомлень з особистою інформацією? Чи можуть зловмисники скористатися, наприклад, одноразовими кодами з банку або сайтів?





Секретні коди в SMS від банків

Для здійснення деяких операцій банки висилають клієнтам секретні паролі. Такі коди приходять у вигляді SMS з позначкою, що їх не можна повідомляти нікому. На підставі цього багато користувачів вважають, що зберігати коди з банку на телефоні небезпечно.

На ділі, всі секретні коди в SMS від банку є одноразовими. Термін їх дії складає декілька хвилин, а потім код стає марним. Видаляти такі повідомлення можна тільки для того, щоб очистити історію SMS, однак на безпеку це ніяк не вплине.

SMS з банків про оплату та баланс

Повідомлення, які містять інформацію про суму покупок і залишок коштів на рахунку, багатьом здаються потенційно небезпечними. Однак цією інформацією не можуть скористатися зловмисники. В SMS містяться тільки останні 4 цифри банківської карти і сам баланс.

Коди підтвердження від сервісів

Більшість великих сервісів (наприклад, OLX) при реєстрації користувача відправляють код підтвердження. Такі SMS також супроводжуються застереженням «Нікому не кажіть цей код», що і є причиною, чому багато хто видаляє ці повідомлення.

За аналогією з кодами від банків, ці паролі одноразові і працюють тільки один раз. Після закінчення декількох хвилин вони перестають бути активними.

Сумнівні посилання

Фішингові і рекламні посилання в SMS – одна з поширених схем шахрайства. По них не рекомендується переходити, і деякі користувачі “від гріха подалі” видаляють їх з телефону після прочитання. Багато хто думає, що саме перебування такої SMS на пристрої може заразити його шкідливою програмою.

Видаляти такі повідомлення варто тільки в тому випадку, якщо власник боїться, що він або члени його сім’ї (наприклад, діти) можуть випадково відкрити цю SMS і перейти за посиланням.

Посилання для переходу в особистий кабінет

Деякі сайти при реєстрації на них відправляють SMS з посиланням для переходу в особистий кабінет користувача. Такі посилання можуть бути одноразовими або багаторазовими. У першому випадку боятися немає чого – посилання після одного використання буде недоступне. Якщо ж воно багаторазове (переходити можна кілька разів), то видалення такого SMS має сенс.

Паролі та логіни

Ще рідше зустрічаються сервіси, які відправляють логін і пароль користувача у вигляді SMS. Таким чином. при втраті або крадіжці телефону зловмисники можуть скористатися особистими даними власника. В цьому випадку і правда рекомендується видаляти повідомлення після прочитання, попередньо переписавши логін і пароль в безпечне місце.

SMS з особистою інформацією

Повідомлення на телефоні можуть містити конфіденційні дані про самого власника і членів його сім’ї (наприклад, хто і коли повертається додому). Крім того, в SMS може зберігатися компрометуюча інформація, яку шахраї можуть використовувати для шантажу і вимагання. Тут ситуація індивідуальна.