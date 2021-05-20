Як новачкові зробити професійне Селфі на смартфон

Зробити якісну фотографію на селфі-модуль просто. Для цього достатньо знати базові правила. Однак, багато користувачів про них навіть не підозрюють, викладаючи в соцмережі знімки посередньої якості. З огляду на це, ми вирішили провести своєрідний лікнеп для наших читачів. У статті ми даємо поради, дотримуючись яких, у вас будуть виходити більш якісні Селфі.





Природне освітлення

При створенні будь-якої фотографії, в тому числі і Селфі, особливу увагу треба приділити світлу. Найбільш живими і природними вийдуть знімки, що зроблені з природним освітленням. Тому роблячи селфі, підійдіть до вікна, балкону або встаньте в ту частину кімнати, куди потрапляє світло з вулиці. Можете бути впевнені, що таке Селфі буде виглядати значно краще ніж те, що зроблено за допомогою кільцевої лампи.

Користуйтеся спеціальними аксесуарами

Тут мова про штативи і селфі-палиці, які здатні нівелювати тряску, яка часто призводить до змазаних і нечітких фотографій. З ними відсоток успішних фотографій буде значно вище.

Ручні настройки

Камери навіть бюджетних смартфонів оснащуються ручним режимом, в якому можна регулювати експозицію, ISO, баланс білого та інші параметри. Автоматично вони не завжди виставляються ідеально, тому рекомендуємо витратити трохи часу, розібратися в тому, за що відповідають ці елементи і підлаштовувати їх вручну.

Вираз обличчя і поза

Багато людей називають себе нефотогенічними і постійно скаржаться на те, що вони не виходять на фотографіях. При цьому в більшості випадків це обумовлено не природними даними, а їх неправильною поведінкою. У момент фотографії потрібно бути максимально розслабленим і природним. Постарайтеся згадати кумедний випадок з життя, щоб на обличчі з’явилася щира посмішка.

Намагайтеся не витріщати очі – так у вас буде наляканий або навіть дурний вигляд. Бажано трохи прищуритись, але за допомогою нижніх повік. Не бійтеся, якщо це не виходить – ці м’язи рідко використовуються людиною, тому контролювати їх можуть не всі. Якщо це не виходить – просто посміхніться і зауважте, як нижні повіки автоматично піднімають. Після цього перестаньте посміхатися, але залиште їх у тому ж положенні.

Що стосується поз, то найкращий лайфхак – трохи висунути лице вперед. Так ваша лінія щелепи буде гострішою і особа на фотографії вийде привабливішою.