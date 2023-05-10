Статті

Искусственный интеллект может спровоцировать новый дефицит видеокарт

10.05.2023
1 хвилина на прочитання

На рынке видеокарт может вновь возникнуть дефицит. На сей раз по вине искусственного интеллекта, который уже успел повлиять на множество самых разных сфер. Конечно, ИИ не начнет отбирать видеокарты у геймеров. Причина в другом.

Новые приоритеты производителей

Не так давно стало известно, что компания nVidia рассчитывает основательно заработать, воспользовавшись растущей популярностью ChatGPT. Ожидается, что чат-боту от OpenAI потребуется порядка 30 тысяч видеокарт. Тут имеются в виду не игровые модели, а графические процессоры вроде A100. Это самый мощный на сегодняшний день GPU, созданный специально для сложных вычислений в сфере ИИ. Стоимость такого графического процессора составляет от $10 до $15 тыс.

При чем же тут игровые видеокарты? — возникает вполне резонный вопрос. Дело в том, что из-за переориентации nVidia на новый прибыльный рынок выпуск видеокарт для обычных пользователей может сократиться, а это грозит новым дефицитом, хотя рынок только недавно оправился от предыдущего.

Почему дефицит возникал ранее

Вкратце напомним, что дефицит на рынке видеокарт наметился с осени 2020 года. Одной из причин стала пандемия COVID-19, нарушившая цепочки поставок. Производители чипов не успевали удовлетворить спрос, в результате их нехватка вызвала дефицит графических процессоров. Другой причиной стал рост стоимости криптовалют, из-за чего майнеры стали буквально сметать видеокарты и даже игровые ноутбуки.

В результате новые видеокарты nVidia и AMD практически исчезли из продажи, а старые модели ощутимо выросли в цене. В течение 2021 года стоимость видеокарт увеличилась почти втрое. И только с начала 2022 года рост цен остановился, и ситуация на рынке постепенно стабилизировалась.

Апгрейд лучше не откладывать

Что же делать геймерам в такой ситуации? Тем, кто планировал обновление своей системы в ближайшей перспективе, возможно, стоит не затягивать с покупкой. Если топовые решения не по карману, то стоит обратить внимание на средне-бюджетные решения, например, rtx 3060 titanium или же младшую модель в этой линейке rtx 3060. Первая обеспечит комфортный фреймрейт на максимальных настройках в большинстве игр в разрешении 2560 × 1440 (кроме некоторых наиболее требовательных), а для разрешения 1920 x 1080 ее производительность даже будет несколько избыточной. Вторая же будет отличным решением для гейминга в разрешении 1080p и для многих игр в разрешении 1440p.

Для 4К экранов они не подойдут, но игрокам, которые используют мониторы с меньшим разрешением, в любом случае нет смысла нацеливаться на более мощные модели.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


10.05.2023
1 хвилина на прочитання
Back to top button