Українцям пояснили, чому категорично не слід давати пароль від свого Wi-Fi

Wi-Fi – те, без чого нам складно жити. Бездротовий доступ до мережі є практично у всіх. Якщо відкрити пошук мереж Wi-Fi, то в багатоквартирному будинку видно десятки роутерів. Згідно з договором із провайдером, абонент має захищати доступ до мережі за допомогою пароля. І тут виникає резонне запитання: а кому можна давати пароль від свого Wi-Fi?

Відповідь тут буде простою – тільки тим людям, яким ви довіряєте. Адже якщо хтось, використовуючи ваш доступ у мережу, «накоїть» протизаконних справ, то прийдуть саме до власника договору, тобто до вас. Звичайно, навряд чи вам виставлять звинувачення, але нервів можна втратити знатно – такі ситуації вже були.

Чи варто давати пароль від Wi-Fi сусідові? Краще не варто, якщо, звісно, ви не дружите з ним багато-багато років.

Також не забуваємо про те, що якщо у когось буде доступ до вашої Wi-Fi мережі, то він може скористатися пристроями, які знаходяться всередині локальної мережі. Пам’ятаю, сусід попросив перевірити, наскільки безпечна його мережа, – дав мені пароль. Усього кілька нехитрих маніпуляцій, і я зміг отримати доступ до його IP-камери і робота-пилососа. Я просто скинув пристрої, коли знайшов їх у локальній мережі. А тепер уявіть, ви даєте комусь пароль від Wi-Fi, у вас є камера, і та людина в будь-який момент може цим скористатися?

А що робити з гостями?

Іноді приходять у гості і хочуть скористатися інтернетом на хорошій швидкості. Багато хто дає свій пароль від Wi-Fi і не замислюються ні про що. Але це неправильно. Якщо у вас сучасний роутер, то можна створити спеціальну гостьову мережу, яка не матиме доступу до локальних ресурсів, а тільки до мережі Інтернет.

Таким чином ви убезпечите себе від доступу до ваших пристроїв, які підключені до роутера. А деякі моделі роутерів підтримують створення тимчасової мережі: ви створюєте мережу, задаєте пароль і вказуєте, скільки мережа має працювати. Через певний період часу налаштування видаляться.

Що ще важливо знати?

Будь-який Wi-Fi роутер має систему адміністрування. Доступ, як правило, надрукований на етикетці, але можна і знайти інструкцію в мережі. За допомогою адміністраторського розділу можна подивитися, скільки зараз клієнтів під’єднано через Wi-Fi, і навіть видалити тих, хто не мав бути під’єднаний. Або ж зовсім заблокувати за MAC-адресою.

Періодично потрібно заходити в цей розділ і дивитися, чи не з’явилися нові клієнти. Якщо в списку є незнайомі пристрої, то, можливо, хтось має доступ до вашого роутера. Краще провести такий аудит і знати, які гаджети під’єднані по Wi-Fi.