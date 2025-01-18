Можливості домашнього Wi-Fi роутера, про які частина українців навіть не здогадується

Багато хто вважає, що Wi-Fi роутер здатний тільки дати доступ до інтернету і ніколи не замислюються про те, що насправді це дуже функціональний гаджет, який може розширити можливості інтернету і локальної мережі. За фактом, роутер являє собою справжній комп’ютер, який може дуже багато чого. Розберемо це питання докладніше.

Одразу можна сказати – будь-який сучасний Wi-Fi маршрутизатор має адміністративний розділ, доступ до якого вказано на наклейці. Потрапивши всередину, можна зробити багато чого – головне запастися інструкцією до конкретно вашої моделі.

Контроль доступу

Уявімо собі ситуацію, що ваша дитина занадто багато проводить часу в мережі, використовуючи планшет. Відбирати планшет не потрібно – достатньо просто знайти під’єднаний пристрій у списку й обмежити йому доступ до мережі. Таким чином можна заборонити доступ у мережу будь-якому пристрою, який підключається до вашого маршрутизатора.

До речі, за допомогою моніторингу підключень можна дізнатися і про тих, хто під’єднаний до вашого роутера несанкціоновано – у будь-якій моделі є список під’єднаних девайсів, і за ім’ям та MAC-адресою можна зрозуміти, який саме пристрій під’єднано до маршрутизатора.

Багато моделей роутерів мають можливість не тільки відключити доступ у мережу у будь-якого користувача, а й заборонити відвідування будь-якого сайту. Зручно, якщо ваші домочадці занадто часто проводять час у соціальних мережах або люблять пограти в онлайн-ігри.

До речі, багато пристроїв підтримують опцію батьківського контролю – коли ваша дитина не може відвідати сайти, які призначені для більш старшого покоління.

Гостьова мережа

Сучасні маршрутизатори можуть мати функцію створення гостьової мережі. Навіщо це потрібно? Уявімо ситуацію, що до вас прийшли гості. Давати свій пароль від Wi-Fi небезпечно. А раптом гаджети ваших гостей містять віруси або трояни, які можуть за підсумком отримати доступ до всіх підключених до роутера пристроїв. Гостьова мережа обмежує доступ до локальної, що покращує безпеку для всіх пристроїв. А коли гості пішли, то гостьову мережу можна сміливо відключати – вона не потрібна.

У моїй практиці був випадок, коли сусід попросив пароль від Wi-Fi – у його провайдера була аварія. Я дав свій пароль і через місяць виявив, що сусід досі користується моїм інтернетом. А якби я вчасно створив гостьову мережу, то подібного б не було.

Пріоритезація трафіку

Багато роутерів мають опцію QoS (Quality of Service), яка дає змогу налаштувати пріоритет трафіку. Наприклад, у вашій родині хтось грає в онлайн-ігри, дивиться з інтернету відео у високій якості або ж проводить відеотрансляції.

Швидкість за замовчуванням ділиться на всі пристрої, і якщо ви завантажуєте якийсь файл на одному комп’ютері, то інші користувачі можуть скаржитися на знижену швидкість. А за допомогою QoS можна вручну вказати, якому пристрою давати максимальний пріоритет трафіку, щоб швидкість залишалася високою і не було обривів з’єднання.

Моніторинг трафіку

Якщо у вашому пристрої є статистичний розділ, то можна подивитися, який пристрій споживає більше трафіку. Це може допомогти, наприклад, виявити вірус на будь-якому пристрої, який використовує вашу мережу для своїх дій. На практиці був випадок, коли один із датчиків розумного будинку «заразився» вірусом і постійно переганяв трафік. Аналіз трафіку призвів до того, що в розумному будинку власник оновив прошивку, і проблема зникла.

Хаб для файлів

А чи знаєте ви, що якщо у вашому роутері є порт USB, то з великою ймовірністю в нього можна підключити зовнішній жорсткий диск. Навіщо це потрібно? Усе просто – завантажуємо файли, які часто використовують усі домочадці, на диск і отримуємо до них швидкий доступ усередині Wi-Fi мережі з будь-якого пристрою. Наприклад, за допомогою такої схеми можна завантажити улюблену музику і фільми. А за правильного налаштування і наявності «білої» IP-адреси отримати доступ до файлів можна також ззовні.

Не всі роутери підтримують зовнішній жорсткий диск, деякі моделі, які мають порт USB, допускають підключення тільки 4G-модема.

«Подовжувач» Wi-Fi

Багато моделей роутерів можуть підтримувати функцію передачі сигналу іншому роутеру. Така функція може називати ретранслятор або ж у більш сучасних моделях називатися підтримкою MESH-мереж. Якщо квартира або будинок великі, то кілька роутерів дадуть повне покриття без обривів зв’язку і лагів. Тут можна додати, що купувати кілька однакових роутерів не потрібно і дорого, можна скористатися точками доступу, які будуть підключатися до основного маршрутизатора і роздавати сигнал далі.

Оновлення прошивки

Практично кожен Wi-Fi роутер має функцію оновлення прошивки. У старіших моделях потрібно трохи «потанцювати з бубном»: самостійно завантажити прошивку з інтернету і оновити через адміністраторський розділ. Сучасний роутер може оновлюватися як за допомогою простого натискання на потрібну опцію, так і автоматично.

Прошивку оновлювати важливо! Розробники не тільки додають нові функції та можливості, а й постійно покращують безпеку. На практиці був випадок, коли на старенькому роутері дуже повільно працював інтернет. Власник уже хотів поміняти пристрій на новий, але оновив прошивку, і швидкість відновилася. Так, бувають ситуації, коли розробники помиляються, але з часом знаходять помилку і покращують якість роботи роутера.

Встановлення додатків

Дорогі моделі можуть підтримувати встановлення додатків. За допомогою додаткового ПЗ можна, наприклад:

Створити практичний повноцінний сервер або NAS за допомогою роутера;

Працювати з хмарними сервісами для зберігання даних;

Додати антивірус, файрвол та інші «фішки» безпеки.

Тут все залежить від бренду і моделі. Наприклад, більшість моделей Keenetic.

До речі, існують також кастомні прошивки (не на всі моделі, а тільки на ті, які підтримують таку можливість), створені ентузіастами, як приклад – OpenWrt. Вони можуть розширити базовий функціонал маршрутизатора, але використовувати їх потрібно з великою обережністю!

Автоматичний перезапуск

Для того щоб роутер працював краще, його необхідно періодично перезавантажувати (1 раз на місяць) – у цей час очищається кеш і видаляються старі непотрібні дані. Зробити це можна просто – відключити і підключити до мережі знову. Але буває, що роутер розташовується занадто далеко і таким чином рестарт зробити складно. Деякі пристрої підтримують перезавантаження за розкладом – можна налаштувати рестарт роутера, наприклад, на кожне 30-те число вночі, щоб втрата з’єднання нікому не завадила.