Українцям варто перейти на Wi-Fi 5 ГГц: що це дасть

Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя, і практично у кожного є Wi-Fi роутер. Говорячи простими словами, Wi-Fi може працювати на 2-х радіочастотах – 2.4 і 5 ГГц (можливо і 6 ГГц, але це зараз дорого і не виправдано). Переважна більшість роутерів і пристроїв працюють на частоті 2.4 ГГц, і ця “версія” бездротового доступу вже морально застаріла. Розглянемо кілька причин для зміни роутера, а також для оновлення пристроїв під 5-гігагерцовий Wi-Fi.

Менше завад

На частоті 2.4 ГГц працюють дуже багато пристроїв. І це не тільки Wi-Fi роутери, а й інше найрізноманітніше обладнання. Що більше працює пристроїв на одній частоті, то складніше Wi-Fi роутеру, а також пристрою, що підключається, аналізувати ефір і виділяти для себе потрібний сигнал. А ось на частоті 5 ГГц поки що пристроїв не так багато – всі розуміють, що це тимчасово, але потім частота Wi-Fi підвищиться, і можна буде переписати цю статтю, лише помінявши цифри.

Більша швидкість

Простими словами можна пояснити так: Wi-Fi на 2.4 ГГц працює на “мегабітових” швидкостях (до 600 Мбіт/сек), а 5-гігагерцовий може дати швидкість вже “гігабітну”: все залежить від версії протоколу бездротового стандарту зв’язку. Наприклад, стандарт IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) у лабораторних умовах дає швидкість до 11 Гбіт/сек на частоті в 5 ГГц.

Більша ємність

Старі стандарти Wi-Fi примхливі щодо великої кількості підключених пристроїв до одного роутера. Навіть якщо пристрої, які підключені до маршрутизатора, не споживають трафік, а висять в очікуванні, то можуть спостерігатися різні проблеми. Стандарти Wi-Fi, які працюють на частоті 5 ГГц, краще справляються з великою кількістю пристроїв, що важливо для сучасного будинку.

Також варто розуміти, що кожне нове покоління Wi-Fi – це не тільки підвищення частоти, а й поліпшення якості з’єднання. Наприклад, такі технології, як MU-MIMO і OFDMA, дали змогу підвищити пінг і практично уникнути втрати пакетів, якщо раніше геймери і стримери використовували тільки дротовий доступ у мережу, то зараз уже про дріт багато хто забув.

А чим гірше Wi-Fi на 5 ГГц?

Є один мінус у такої частоти – сигнал проходить гірше через перешкоди. Так, можливо, для великої квартири і будинку знадобиться не тільки роутер, але ще й точки доступу, які будуть посилювати сигнал один від одного. Але якість з’єднання і висока швидкість – це найважливіші параметри Wi-Fi, який працює на частоті 5 ГГц.

Важливо розуміти

Якщо ви придбаєте сучасний Wi-Fi роутер, який підтримує доступ у мережу на частоті 5 ГГц, а у вас залишаються інші пристрої, які не підтримують цю частоту, то толку від цього не буде. Потрібно, щоб усі пристрої підтримували один зі стандартів 5-гігагерцового Wi-Fi. Благо зараз практично всі роутери дводіапазонні, і застарілі пристрої продовжать роботу на частоті 2.4 ГГц.