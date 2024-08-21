Українські міста захоплюють чайки: вони вдвічі більші за ворону і їдять голубів

Дедалі частіше можна помітити, як над будинками українських міст замість звичних голубів і ворон туди-сюди курсують чайки. І ця тенденція не сказати, щоб давня. Чому пернаті проміняли шум моря на шум машин і метушні? Чи зможуть вони витіснити звичних міських мешканців? Давайте розбиратися разом.

Причина 1. У місті завжди є, що поїсти

Попри те, що пернаті адаптувалися до водного способу життя, їхній раціон навіть у природному середовищі існування не обмежується рибками і жабами. Комахи, мишки, щури, пташки – це все чайці треба.

Коли заковтуєш той самий шматок шашлику, не жуючи.

А в місті мало того, що живності повно, так вона ще й страх втратила! Так ми отримуємо моторошні кадри, коли чайка, не докладаючи жодних зусиль, ловить нерозторопного голуба або горобчика. Зледащілі пернаті просто забули, що навколо можуть бути хижаки.

На відміну від інших міських птахів, чайки все ще зберегли відмінні мисливські інстинкти.

Навіть якщо полювання не задалося, у місті чайка все одно не залишиться без їжі. Навколо повно смітників! Не ресторан, звісно, зате напружуватися взагалі не треба. Голуб поколупається зверху сміттєвого айсберга. Ворона розпотрошить його до середини – до людських вигадок вона все ще ставиться з часткою побоювання. А чайка залізе в сміттєві пакети з головою! Природна скрупульозність і нахабство відбиває страх, птах дістає найбільш ласі шматочки з тих місць, куди інші пернаті навіть не лізуть.

Ну ось, я їм із сортуванням сміття допомагаю, а вони обурюються!

Та що там, смітники. Слабоумство і відвага штовхають морського птаха красти їжу просто з людських рук або з прилавків магазинів! Так, наприклад, чайка Стівен у Великій Британії, за оцінками продавця, накрала чіпсів на 300 фунтів стерлінгів! Причому перната обирає не перші-ліпші смаколики, а ті, які їй особливо подобаються – зі смаком барбекю.

Швидко стирив і пішов, називається – знайшов.

Причина 2. Чайки поза конкуренцією

Традиційно найбільший міський птах – сіра ворона. Під її крилом були всі міста країни, ніхто з пернатих не міг їй протистояти. Але срібляста чайка – та, що найчастіше трапляється в місті, – більша за сіру ворону вдвічі. Для такого амбала відняти чужу їжу навіть у колишнього гегемона не проблема.

Тепер я тут бос!

І плювати, що каркуші збираються в зграї. Чайки теж по-одному не гуляють! Ви ж чули їхній заливистий регіт? Так морські птахи сигналізують родичам про те, що їжу знайдено. На крик злітаються десятки птахів. І ось, було одне кримінально-пернате опг, а тепер два стало. Треба ділити ресурси. І своє морські птахи беруть силою.

І добре б у місті водилися хижаки. Але ж немає тих, хто міг би приструнити нахабних прибульців із моря! Єдиний, хто освоївся в кам’яних джунглях мегаполіса – соколи-сапсани. Але для них чайки – занадто велика і складна здобич. Навіщо паритися, коли можна наловити голубів?

Навіть у дикій природі чайки не бояться відганяти більших хижаків ось таким нахабним чином. Що вже говорити про місто!

Причина 3. Місто – острів в океані

З погляду чайки, міське середовище мало відрізняється від звичного моря. Вулиці – місце, де птах шукає їжу. Дахи будинків – кручі, де пернаті будують своє сімейне щастя. Для того, щоб облаштувати гніздо, чайкам багато чого не потрібно: поклав кілька гілочок на місці майбутнього будинку, і готово. Вони і в природі облаштовуються на крутих схилах – висотою і обривами їх не залякати.

Добрий день, я ваш новий сусід збоку.

А якщо пернатих щось не влаштує, птахи з легкістю перекочують у більш комфортне місце. Чайки звикли до довгих подорожей над просторами безкрайнього моря – вони без зусиль пролітають кілька десятків кілометрів за день.

І що ж тепер робити нам, людям? Готуватися до масової чайкофікації повально у всіх містах? Поспішаємо декого заспокоїти. Повертаємося на початок і згадуємо: чайка – птах водний. Для правильної роботи організму йому все ще потрібні мешканці річок і озер у раціоні, а також можливість скупатися, щоб підтримувати здоров’я пір’я і зовнішній вигляд. Тому чайка займатиме саме ті населені пункти, де є близький доступ до води.