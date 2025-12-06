Ще одна країна ЄС вирішила скоротити допомогу для України

Данія, одна з країн, яка надала Україні найбільшу фінансову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії, скоротить свою підтримку в найближчі роки. За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, країна планує виділити Україні 9,4 млрд крон (приблизно 1,5 млрд доларів) у 2026 році. Це значно менше, ніж у попередні роки: у 2025 році Данія надала 16,5 млрд крон (близько 2,58 млрд доларів), а в 2024 році — 19 млрд крон (приблизно 2,97 млрд доларів).

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен неодноразово наголошувала на важливості фінансової підтримки України, зокрема української армії. Однак представники опозиції, зокрема член Датської соціально-ліберальної партії Стінус Ліндгрен, висловили занепокоєння щодо скорочення допомоги. Ліндгрен зазначив, що фінансову підтримку не можна скорочувати, коли вона потрібна як ніколи:

Якщо ми дійсно віримо, що допомога Україні є важливою, ми маємо негайно забезпечити фінансування, — сказав він.

У 2023 році данський парламент вирішив створити спеціальний фонд для підтримки України. Загальна сума військової допомоги, яку Данія надала Україні з початку війни, становить 70 млрд крон (близько 11 млрд доларів).