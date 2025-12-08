На смартфони скоро знову повернуться слоти для microSD

В останні роки виробники гаджетів активно відмовлялися від використання карт microSD, пропонуючи в якості альтернативи більш дорогі моделі з великим об’ємом накопичувача. Однак, за даними профільних ЗМІ, незабаром ситуація повинна змінитися — всьому виною криза на ринку чіпів пам’яті.

За даними Wccftech з посиланням на власні джерела, дефіцит пам’яті може зберегтися до кінця 2027 року, і вартість такої продукції продовжує зростати. Це відбивається і на мобільному бізнесі: наприклад, Samsung нещодавно відмовила власному підрозділу Mobile Experience в довгострокових поставках чіпів і перейшла на щоквартальні контракти з регулярним переглядом умов.

Подорожчали і твердотільні накопичувачі, включаючи рішення для мобільних пристроїв. Згідно з джерелом, повернення microSD дозволить знизити собівартість смартфонів шляхом зниження обсягу вбудованої пам’яті. Решту покупцям доведеться «добирати» за свій рахунок.

При цьому швидкодія гаджетів, імовірно, не постраждає завдяки стандарту microSD Express. Наприклад, карта пам’яті Samsung Express P9 Express об’ємом 512 ГБ «вичавлює» до 800 МБ/с. Її ціна в США становить $74, в той час як Apple просить за збільшення пам’яті iPhone з 256 до 512 ГБ близько $200.

Очікується, що смартфони зі слотом для карти пам’яті знову стануть трендом приблизно в другій половині 2026 року.