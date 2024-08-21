Новий годинник від Google неможливо відремонтувати

Серія Pixel Watch завжди привертала увагу своїм унікальним круглим дизайном та футуристичним вигнутим склом. Але під шикарним зовнішнім виглядом Google захована головна проблема цього годинника – відсутність ремонтопридатності в будь-якому вигляді.

Компанія Google офіційно підтвердила, що її новий смарт-годинник неможливо відремонтувати. Тому будь-яка прикра неприємність, будь то тріснувший дисплей або несправна батарея, призведе до повної заміни пристрою.

Частково це пов’язано із дизайном. Фірмова кругла форма і красиво вигнуте скло, безсумнівно, привабливі, але вони також роблять годинник більш схильним до пошкоджень, особливо дисплей, який найчастіше страждає від падіння або удару.

Google рекомендує користувачам вибрати програму Preferred Care для Pixel Watch 3, яка пропонує заміну за $49 у разі випадкового пошкодження. Однак цей варіант підходить лише для деяких регіонів.