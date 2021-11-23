Експерти розповіли, в чому різниця між роутером та точкою доступу

Нас постійно запитують: “Скажіть, чим точка доступу відрізняється від роутера?”. І не дивно. Швидкий розвиток комп’ютерних технологій приніс безліч девайсів і гаджетів. Між ними багато спільного, але чимало й відмінностей.





Кожному потрібен доступ до мережі – інтернету або LAN. Тому знати про мережеве обладнання потрібно всім, а не тільки айтішникам.

Що таке Wi-Fi-маршрутизатор

Бездротовий маршрутизатор виконує дві основні функції:

з’єднує комп’ютери, телефони та інші гаджети у локальну мережу.

забезпечує доступ до інтернету для підключених до нього пристроїв.

Wi-Fi ≠ інтернету. Про це важливо пам’ятати завжди. Тому нам і сьогодні потрібен Wi-Fi 6. Навіщо? Розповімо по порядку.

Якщо не ускладнювати – до роутера протягнутий кабель від провайдера. Ваші комп’ютери і аксесуари об’єднані в локальну мережу, центром якої є маршрутизатор. У свою чергу роутер «роздає інтернет» ПК, ноутбукам, телефонам та побутовій техніці розумного будинку.

Замість кабелю від роутера до телефону “протягнутий” невидимий для ока радіосигнал. Джерело даних – не обов’язково інтернет. Якщо є сервер, роутер роздаватиме “по повітрю” доступ до фільмів, музики та фотоальбомів на дисках цього сервера.

Наша медіатека та робочі проекти знаходяться на дисках мережевого сховища (NAS). Це такий сервер – компактний і дуже домашній, як за простотою налаштування, так і за функціоналом.

Куди потрібно ставити точку доступу

Не в кожному приміщенні телефон добре ловить сигнал. Особливо якщо будинок великий чи багато перешкод. На допомогу приходить точка доступу. Вона розширює зону покриття бездротової мережі. Дозволяє збільшити кількість пристроїв, що підключаються до мережі.

Нас часто просять допомогти провести Wi-Fi у гараж, на горище, у складське чи підсобне приміщення. Рішення шукали довго. Коли нарешті знайшли, вирішили спершу перевірити в себе.

Зупинилися на дводіапазонній Zyxel NWA50AX з Wi-Fi 6 та захистом від перешкод мобільних мереж 5G та 4G.

Точка доступу Zyxel NWA50AX

Від роутера до точки доступу протягнутий кабель Ethernet. Тепер Wi-Fi “літає” у кімнаті, де бездротовий сигнал завжди був слабким та нестабільним.

Керувати точкою доступу можу з будь-якої точки світу. Для цього завантажили на iPhone програму Nebula. У Play Store для Android вона також є.

Можна керувати налаштуваннями та локально через браузер. І навіть правити конфігурацію. На дачі, у малому та домашньому офісі такі тонкі налаштування навряд чи знадобляться. Але будь-якому сисадміну більше подобається повністю кероване та настроюване мережеве обладнання.

Перед встановленням точки доступу не втрималися і заглянули всередину. Повторювати не рекомендуємо, щоб не втратити гарантію. Комплектуха преміальна, а збірка акуратна. Краща, ніж у аналогів за функціоналом у цьому ціновому сегменті.

Так виглядає всередині Zyxel NWA50AX

Незважаючи на компактний дизайн девайсу, охолодження ефективне завдяки порожнистому радіатору.

Радіатор охолодження Zyxel NWA50AX

Завдяки PoE підтримує живлення через патч-корд. Є просунуті опції безпеки: WPA3 Personal, фільтрація MAC-адрес та Rogue AP Detection. Підтримка 2×2 MU-MIMO дозволяє одночасно передавати дані ряду девайсів. Те, що потрібно для ресторану або перукарні, де відвідувачам надано доступ до Wi-Fi. Адміну простіше забезпечити захист мережі, а у клієнтів на телефонах нічого не гальмує.

Порти Zyxel NWA50AX

Дротову мережу 10G також тестували на основі обладнання Zyxel.