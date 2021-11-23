Названо основні правила вибору кабелю для зарядки

Розбираємося в тому, як вибрати відповідний кабель для заряджання вашого смартфона серед безлічі варіантів.





Тип роз’єму

Перше, на що варто звернути увагу при покупці кабелю для зарядки, це тип роз’єму, що використовується в ньому – він повинен збігатися з типом порту вашого смартфона. На щастя, наразі це вже не проблема. Більшість сучасних Android смартфонів оснащуються симетричним портом USB Type-C, а всі смартфони Apple з моменту виходу iPhone 5 пропонують пропієтарний порт Lightning.

Втім, одразу кидатися купувати кабель Type-C не варто. Справа в тому, що в деяких бюджетних чи не найсвіжіших Android-смартфонах досі встановлюється порт micro-USB. Відрізнити їх досить легко. 24-контактний порт USB Type-C виглядає симетрично і дозволяє вставити конектор будь-якою стороною, а micro-USB має яскраво виражений напрямок установки і дає можливість підключити кабель тільки в чітко визначеному положенні.

Крім того, у відеореєстраторах, камерах та іншій електроніці все ще часто можна зустріти роз’єм mini-USB, але у смартфонах він уже давно не використовується. Щодо застарілої продукції Apple, випущеної до 2012 року, то там використовувався 30-контактний роз’єм, але з появою iPhone 5 йому на зміну прийшов 8-контактний Lightning.

Характеристики кабелю

У вас навряд чи виникнуть проблеми з вибором типу кабелю. Тут все просто і зрозуміло. Але набагато менш очевидними здається вибір відповідних для вас характеристик самого кабелю, адже багато людей досі думають, що вони однакові. Насправді, це зовсім не так.

Пропускний струм

Це найважливіша характеристика будь-якого кабелю, яка відповідає за те, чи зможе він підзарядити ваш смартфон. А точніше, як швидко він це зробить. Найпростіші кабелі розраховані на дуже невелику силу струму 0,5 А, тоді як, наприклад, для швидкої зарядки потужністю 120 Вт смартфон Xiaomi Mi10 Ultra використовується напруга 10 В і сила струму 12 А.

Звичайно, навіть дешевий кабель “напівамперний” дозволить зарядити ваш смартфон, але робити це він буде надзвичайно повільно. І це у кращому випадку! Насправді контролер зарядного пристрою може не зрозуміти, що перед ним низькоамперний кабель, видавши йому всю доступну потужність. В результаті кабель перегріється, розплавить ізоляцію і викличе коротке замикання, а це з великою ймовірністю не тільки приведе в непридатність смартфон, а й стане причиною пожежі. І добре, якщо в цей час ви будете поряд і зумієте його згасити.

Щоб уникнути таких сумних наслідків, потрібно купувати кабель, який із запасом покриє можливості зарядного пристрою вашого смартфона. Наприклад, якщо на адаптері живлення є напис «OUTPUT / Вихід: 2А», то подивіться на характеристики кабелю. Він повинен підтримувати максимальну силу струму не нижче 2А.

Цей параметр безпосередньо залежить від жильності провідників, що використовуються в кабелі, — чим він більший, тим більшу силу струму підтримує кабель. Іншими словами, якщо ви бачите тонкий кабель із заявленою силою струму до 5 А або вище, є привід задуматися — а чи не дурить вас виробник? Особливо цим грішать деякі noname-китайці, що завищують характеристики своєї продукції.

Довжина кабелю

Тут все досить просто: чим довший кабель, тим більші втрати потужності. Все через опір, прямо пропорційний довжині кабелю. Тому покупка кабелю завдовжки більше метра вкрай небажана. Якщо ж у вас немає іншого вибору, звертайте увагу на жильності провідника. Він має бути великим.

Матеріал обплетення

Матеріал обплетення ніяк не впливає на властивості кабелю, але від нього залежить те, скільки він вам прослужить. Найкраще поводиться тканинне обплетення. Вона виглядає дуже естетично, краще гнеться та майже не перетирається. Щоправда, і коштує такий кабель зазвичай дуже багато.

На друге місце за довговічністю можна поставити металеве обплетення, але використовувати його не надто зручно через занадто високу жорсткість: кабелі в такому обплетенні гнуться з великими труднощами. Щодо пластикового обплетення, то воно зазвичай використовується в найдешевших кабелях. Таке обплетення досить м’яке для комфортного використання, але не відрізняється особливою живучістю. Воно легко перетирається та швидко лопається.

Ще трохи про Apple

На початку ми вже писали, що кабелі для iPhone використовують пропієтарний роз’єм Lightning. Але вони відрізняються від кабелів для Android-смартфонів не лише цим. Справа в тому, що разом з iPhone може використовуватися тільки кабель, сертифікований за стандартом MFi (Made For iPhone/iPod/iPad), а про наявність такого сертифіката повідомляє спеціальна мікросхема, без якої iPhone просто відмовиться працювати з ним.

Дізнатися про такий аксесуар можна навіть за ціною. Виробники платять Apple $4 з кожного проданого кабелю з сертифікатом MFi. Тому він просто не може коштувати 50 чи 100 гривень. Ну і, звичайно, сертифікація MFI завжди вказується в характеристиках або навіть назві кабелю.

Підсумки

При покупці кабелю для зарядки смартфона обов’язково звертайте увагу на тип роз’єму, який повинен збігатися з тим, що у вашому смартфоні. Кабель повинен вміти працювати із силою струму, що видається адаптером живлення, а ще краще перекривати її із запасом.

Крім того, варто уникати надто довгих кабелів. Вам варто віддавати перевагу кабелям у тканинному обплетенні, а у випадку з вибором аксесуару для iPhone ще й звертати увагу на наявність сертифіката MFi.