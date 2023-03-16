Різновиди та можливості ноутбуків ASUS: як обрати найкращий варіант

Потужність, доступність та стиль — ось три головні характеристики, які у більшості людей асоціюються з ноутбуками ASUS. Якщо ви шукаєте ноутбук, який зможе задовольнити всі ваші потреби — від ігор до роботи з офісними програмами, то ноутбуки Asus є ідеальним варіантом. Ці ноутбуки не тільки пропонують передові технології та функції, але й виконані в стильному дизайні та забезпечують високу якість виконання завдань. У цьому матеріалі ми розкажемо про найбільш популярні лінійки ноутбуків Asus та їх можливості.

Доступні лінійки ноутбуків ASUS

Asus – це тайванський бренд електроніки, заснований у 1989 році. Він відомий високоякісною продукцією, серед яких є і ноутбуки. Asus випускає різні лінійки ноутбуків, які мають різноманітні функції та характеристики. А саме:

ASUS ZenBook. Ця лінійка ноутбуків оснащена потужним процесором Intel Core, що забезпечує високу продуктивність. Діагональ екрану може коливатися від 13 до 15,6 дюймів, а роздільна здатність може досягати 4K Ultra HD. Також у ноутбука швидкий SSD-накопичувач та до 16 ГБ оперативної пам’яті. Можна вибрати різні моделі.

ASUS VivoBook. Ноутбуки цієї серії оснащені процесором Intel Core або AMD Ryzen, залежно від моделі. Діагональ екрану може коливатися від 14 до 17,3 дюймів, а роздільна здатність може бути Full HD або 4K Ultra HD. Доступні варіанти з різною кількістю оперативної пам’яті, аж до 16 ГБ.

ASUS ROG. Для цих ноутбуків характерні потужні процесори Intel Core та високоякісну відеокарту NVIDIA GeForce, що роблять її ідеальним варіантом для запуску важких ігор або роботи в вимогливих програмах, наприклад, монтаж відео. Діагональ екрану може бути від 15,6 до 17,3 дюймів, а роздільна здатність може бути Full HD або 4K Ultra HD. Ця лінійка має швидкі SSD-накопичувачі та може комплектуватися навіть 64 ГБ оперативної пам’яті.

ASUS Chromebook. Ця лінійка ноутбуків має процесори Intel Celeron або Core, залежно від моделі. Діагональ екрану може бути від 11,6 до 14 дюймів, а роздільна здатність може бути HD або Full HD. Вона має зручні клавіатури та тривалий час роботи від акумулятора, що робить її ідеальним варіантом для роботи та подорожей.

Як бачите обрати є з чого.

Як вибрати ноутбук: загальні рекомендації

Якщо ви вирішили оновити свій лептоп, потрібно звернути увагу на характеристики.

Діагональ екрану. Зазвичай ноутбуки мають діагональ екрану від 11 до 17 дюймів. Більша діагональ означає більший розмір і відповідно вагу. Тож обираючи варіант для подорожей краще вибрати меншу діагональ, а для роботи вдома — більшу. . Роздільна здатність екрану, Чим вища роздільна здатність екрана, тим чіткішими будуть зображення. Наприклад, екран з роздільною здатністю 1920×1080 (Full HD) буде відображати зображення краще, ніж екран з роздільною здатністю 1366×768 (HD). Процесор. Потужність процесора може вплинути на продуктивність вашого ноутбука. Найбільш популярні процесори на сьогодні – це Intel Core i3, i5 і i7. Оперативна пам’ять. Чим більший обсяг оперативної пам’яті, тим більші можливості для запуску великої кількості програм і операційних систем. Оптимальний варіант для повсякденного використання — 8 Гб, для ігор чи роботи з вимогливими програмами — не менше 16 Гб. Накопичувач. Варто звернути увагу на тип накопичувача, що встановлено в ноутбуці. Жорсткий диск HDD може зберігати більше інформації, але має повільний доступ до даних. SSD швидкий, але зазвичай має менший обсяг пам’яті.

Ну звісно дизайн, але тут все залежить від ваших особистих уподобань.

Звичайно, вибір ноутбука залежить від ваших потреб та бюджету. Рекомендуємо порівняти характеристики кількох моделей, щоб вибрати найкращу.