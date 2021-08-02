Хто ж, насправді, телефонує і мовчить вам в слухавку: як з цим боротися і не попасти на гачок до шахраїв

Останнім часом багато хто помітив що на їх телефони стали приходити так звані «дзвінки від німого». Надходить дзвінок з невідомого номера, ми приймаємо виклик, а в трубці тиша. Через кілька секунд (до 30) дзвінок просто завершується. В епоху популярності домашніх телефонів, подібні дзвінки вважали б або за дитячу витівку або за помилки декадно-крокової АТС. Але в нинішній час, дані дзвінки не є помилковими. У той самий час і не є нормою.





Цілі німих дзвінків

У 90% випадків дані дзвінки здійснюються в автоматичному режимі за допомогою IP телефонії. Хто це робить? Ті, хто займається збором бази для подальшого спаму у вигляді дзвінків і SMS повідомлень. Так звані холодні дзвінки. Щоб здійснити такі дзвінки потрібно кудись дзвонити. Так, можна замовити всі ці речі в інтернеті, але бази то теж хтось збирає. Ось для цілей збору бази нам і приходять німі дзвінки. Спамери перебирають мільйони номерів просто додаючи одну цифру вперед.

Дзвонять і скидають для того, щоб дізнатися «живий» телефонний номер і чи відповідає він взагалі. Адже номер може належати автоматичним воротам, Wi-Fi роутеру або радіоняні. Які не зможуть відповісти на дзвінок. А тут, є відповідь, отже, номер належить живій людині. Також якщо ви у відповідь щось будете говорити, то система в автоматичному режимі зможе розпізнати ваш приблизний вік і практично на 100% стать. Така база на чорному ринку спамерів буде коштувати набагато дорожче, тому якщо ви взяли трубку з незнайомого номера, то ми рекомендуємо взагалі нічого не говорити. Кому потрібно, той сам «заальокає» вам в слухавку.

Як ми вже писали вище – вхідний номер може бути абсолютно будь-яким: його дуже легко підробити за допомогою IP телефонії, а телефонує – робот. Також рекомендуємо не брати трубку з першого дзвінка, а почекати кілька секунд. Зазвичай, той, хто здійснює продзвон не витрачатиме занадто багато часу на очікування моменту, коли ви візьмете слухавку.

Висновки:

Дані дзвінки здійснюються автоматично з метою збору бази для спаму та розповсюдження реклами. Але варто розуміти, що базою можуть скористатися також і шахраї.

Бажано не брати трубку з незнайомих номерів;

Краще встановити анти спам додаток;

Якщо взяли трубку, то краще просто мовчати і чекати, поки вас про що-небудь запитають.

Не варто передзвонювати на такі дзвінки, це збільшить шанс потрапляння вашого номера в телефонні бази спамерів.

Ну і також дамо пораду: якщо ви публікуєте оголошення на свій номер або ж залишаєте його у відкритому доступі в інтернеті, то бажано завести другу сімкарту, щоб не світити ваш номер. Також у випадку з публікацією в соціальних мережах номер краще спотворити, замінивши цифру на букву: +38 050 десять 45 22два.