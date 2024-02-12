Redmi Note 13 і Redmi Note 13 5G: що вибрати пересічному українцю

Серія Redmi Note традиційно вважалася однією з найдостойніших, коли мова заходила про вигідні смартфони.

Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro, улюбленець українців Redmi Note 10 Pro, а потім … А потім на нас чекала стагнація і перевипуск старих смартфонів під новою назвою.

Саме з цієї причини ми в GSMinfo чекали серію Redmi Note 13 з особливою надією, яка виправдалася лише частково.

Redmi Note 13

Найдоступніша модель без підтримки 5G мереж (в Україні цей стандарт не запрацює в найближчий час), у мінімальній версії якої встановлено 6 ГБ оперативної пам’яті замість чотирьох (це крок вперед).

Крім цього смартфон отримав стереозвук і сканер під екраном, що нетипово для бюджетних моделей Xiaomi.

Окремої згадки заслуговує екран. Без жартів, це один з найякісніших Amoled дисплеїв серед усіх недорогих смартфонів, які побували в нас в редакції за останній рік (а може й роки).

Високочастотний ШІМ, 120Гц оновлення, 1800 ніт пікової яскравості, хороше калібрування кольорів – а це точно не середній сегмент?

Додайте до цього камеру на 108 МП і не якусь прохідну, а досить хороший модуль від Samsung.

І що ж виходить, це ідеальний смартфон? Звичайно ж ні.

По-перше, розчарував процесор, точніше не сам Snapdragon 685, а те, як реалізована його робота в системі.

Не найшвидша пам’ять (LPDDR4x і UFS 2.2) і вищезгаданий чіп, не дають тієї плавності 120 Гц, яку очікуєш.

Навіть після налаштування трапляються мікрофризи, в деяких додатках (особливо сторонніх) під час гортання стрічки не йдеться навіть про 60 Гц (за відчуттями) і це, звісно, не додає плюсів до приємності використання.

Також зекономили на Bluetooth версії 5.1, який є вже не таким енергоефективним.

До часу роботи претензій немає, в іграх смартфон витрачав близько 18-22% за годину, за звичайного використання автономність цілком передбачувана для смартфона з 5000 мАг і швидкою зарядкою на 33 Вт (9-11 годин екрану).

Загалом, смартфон дивує дисплеєм, але не надає достатньої продуктивності для реалізації своїх переваг.

Єдине, що вплине на відповідь щодо того, чи варто купувати цю модель – ціна.

За умовні 8-8 тисяч гривень можна пробачити цьому смартфону практично все, а за ціну, що перевищує 10 000, є кращі варіанти.

Redmi Note 13 5G

Цей смартфон є найкращою ілюстрацією того, як сучасні технології витісняють здоровий глузд.

Щоб забезпечити підтримку 5G мереж, довелося встановити рішення від Mediatek – Dimensity 6080.

І начебто новий чип, випущений нещодавно, але за фактом це добре відомий Dimensity 810 (2021 року випуску).

Він продуктивніший, як порівняти зі Snapdragon 685, але і до нагрівання схильний трохи більше.

У “важких” іграх, після півгодини гри, отримував зниження FPS до 25-30 (за середніх налаштувань), у мережеві шутери грав без проблем.

У Redmi Note 13 5G встановлений все той же прекрасний Amoled дисплей, але пікова яскравість чомусь знизилася до 1000 ніт.

Наші претензії щодо поганої реалізації 120 ГЦ у цій моделі неактуальні. Дивно, як зміна процесора впливає на відчуття від використання.

Сканер відбитків переїхав у кнопку живлення і особисто для мене це плюс, нехай це і явна економія, а ось версія Bluetooth підросла до 5.3.

І здавалося б ось він – той самий топ за свої гроші, в найкращих традиціях Xiaomi, якби не одна дивина.

Виявилося, що в 2024 році, компанія Redmi вирішила встановити в смартфон один динамік.

Стерео немає і це провал, враховуючи посередню якість самого динаміка. Навіть після встановлення додатка для поліпшення звуку, звучання нас розчарувало.

Замість нудного висновку

Головним плюсом недорогих смартфонів Xiaomi завжди була насамперед ціна, а сучасні моделі отримали нові фішки в частині комплектацій, але втратили доступність.

У Pro-моделях (про них у наступній статті) теж є чимало компромісів, але там вони хоча б виправляються, та й нові Poco (їх використовую зараз) доволі непогані, тому якщо хотіли витратити на Xiaomi частину грошей, краще зачекайте, є кращі варіанти.