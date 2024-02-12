В деяких областях можуть зрости тарифи на комуналку: що подорожчає та для кого?

В Україні намагаються максимально стримувати ріст тарифів. Відтак на газ діє Мораторій, який ймовірно скасують лише у 2025 році. Щодо електроенергії та води, то тут тривають вічні дискусії. Електроенергія вже дорожчала у 2023 році і ймовірно ще буде дорожчати, адже галузь дотепер несе великі витрати на відновлення об’єктів критичної інфраструктури. Щодо води, то її ціна теж трохи зросла, однак може зрости ще раз. Щоправда, стосуватиметься це не всієї території України, а лише окремих регіонів.

Оновити тарифи можуть 1 квітня

Оновити тарифи на воду можуть з 1 квітня, однак лише в деяких областях. Мова про ті регіони, які споживають більше електроенергії, та ті де працює більше підприємств.

Для прикладу, ось, які розцінки та в яких водоканалах можуть бути вже з квітня:

“Львівводоканал” – 8,11 гривні за кубометр. “Івано-Франківськводоекотехпром” – 8,11 гривні за кубометр. “Чернівціводоканал” – 9,06 гривні за кубометр.

“Дрогобичводоканал” – 12,95 гривні за кубометр.

Також під питання тариф на водопостачання. Ось, як можуть змінитися цифри:

“Львівводоканал” – було 2,64 гривні, стане 2,74 грн. “Івано-Франківськводоекотехпром” – було 3,71 гривні, стане 4,35 грн. “Тернопільводоканал” – було 11,57 гривні, стане 13,19 грн. “Дрогобичводоканал” – було 3,64 гривні, стане 4,75 грн.

За попередніми даними попри тривале утримання тарифів вони все ж таки суттєво подорожчали. Зокрема лише з січня 2023 до січня 2024 року тарифи в сукупності подорожчали приблизно на 13%. А електроенергія подорожчала майже на 70%.

В Уряді запевняють, найближче відчутне підвищення тарифів (куди буде включено й опалення) відбудеться не раніше 2025 року. І то, воно буде поступовим, щоб люди могли адаптуватися до нових цін. Також, збільшуватимуть кількість родин, які зможуть оформити субсидію.