Українці тероризують німі дзвінки. Чому дзвонять і мовчать в трубку?

Чому незнайомі номери дзвонять і мовчать в трубку практично кожному українцю? Навіщо потрібні німі дзвінки, і як через них може збільшитися кількість спаму?





Практично кожен користувач стикався з ситуацією, коли на його телефон дзвонить незнайомий номер, але після прийняття виклику в трубці тиша. Навіщо комусь дзвонити і мовчати?

Німі дзвінки від шахраїв

Німі дзвінки – часте явище, яким промишляють зловмисники. Найпоширеніша причина полягає в перевірці активності номера, так званий “прозвон”. Цим займаються шахраї і спамери, які перевіряють, чи може власник номера стати їх “клієнтом”.

Все починається з покупки бази номерів: шахраї купують її у власників сайтів, співробітників організацій (наприклад, доставок, банків і т.д.). Потім вони приступають до продзвону – тестовим дзвінків, щоб перевірити, які номери все ще використовуються. У цьому випадку користувач і отримує німі дзвінки. Як тільки він бере трубку, номер зазначається як активний, тому на нього в майбутньому будуть надходити дзвінки від спамерів або шахраїв.

Так як одні й ті ж бази продаються різним людям, багато користувачів отримують десятки німих дзвінків. Для автоматизації прозвону шахраї можуть використовувати спеціальні сервіси, куди досить внести список номерів, а робот буде дзвонити на них і визначати, чи взяли трубку.

Єдиний спосіб позбутися від німих дзвінків від шахраїв – перестати брати трубку і перевіряти номери через інтернет або додаток-визначник. Так номер може отримати статус “неактивний”, і шахраї, можливо, приберуть його зі своєї бази.

Німі дзвінки від колекторів

Німі дзвінки від шахраїв зазвичай тривають кілька секунд – зловмисники або робот відзначають, що власник взяв трубку, після чого скидають, так як всю потрібну інформацію вони отримали. Однак є і довгі німі дзвінки, в яких хтось мовчить і дихає в трубку, поки власник сам її не покладеш. Таким зазвичай займаються колектори.

Німими дзвінками вони намагаються залякати боржника, вплинути на нього психологічно. Найчастіше вони телефонують і мовчать в трубку в нічний час, коли людина найбільш розслаблена і вразлива.

Як позбутися від німих дзвінків?

Незалежно від того, хто дзвонить, не варто брати трубку і відповідати на дзвінки з незнайомих номерів. Найпростіше в таких ситуаціях шукати інформацію про дзвонящого в мережі на спеціалізованих сайтах або скористатися додатками для визначення номерів.