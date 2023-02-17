Рейтинг смартфонів із найшвидшою бездротовою зарядкою

Бездротова зарядка – це зручно. Ви не шукаєте кабель, а просто кладете телефон на док-станцію і швидко забираєте його будь-якої миті. Коштує таке задоволення, звичайно, не дешево, та й сама бездротова зарядка повільніша, ніж провідна. Проте є винятки. Oppo, OnePlus та Huawei мають власні стандарти зарядки, які можуть передавати повітрям 50 і навіть 100 Вт потужності! Це рівень, який багато брендів не здатні отримати навіть через кабель.

Абсолютним рекордсменом у цьому плані є Xiaomi, яка вже показала бездротову зарядку потужністю 120 Вт. Поки що лише у вигляді прототипу, який ще не дістався комерційних пристроїв.

Поговоримо про смартфони із найшвидшою бездротовою зарядкою, які можна купити прямо зараз.

Honor Magic4 Pro

Ціна: від 850 $

Рекордсменом бездротової зарядки серед доступних у продажу апаратів є Honor Magic4 Pro. Тут встановлений акумулятор ємністю 4600 мАг, який можна заряджати індукцією потужністю 100 Вт . Для цього вам доведеться купити спеціальну док-станцію та включити в налаштуваннях телефону функцію «Режим швидкого бездротового заряджання». Виробник попереджає, що корпус пристрою може сильно нагріватися під час заряджання.

Проблемою може стати пошук зарядного пристрою, який називається HONOR SuperCharge Wireless Charger Stand (Max 100 W) . Ми не знайшли цю док-станцію в локальних магазинах, її доведеться замовляти з офіційного сайту або AliExpress за 100 доларів. Причому це ціна однієї станції, за відповідний блок живлення на 135 Вт попросять ще приблизно стільки ж.

Чи варте воно того? За 5 хвилин акумулятор Honor Magic4 Pro заряджається на 20%. За чверть години капає 50%, а повний цикл завершується приблизно за 30 хвилин. Це майже вдвічі швидше за найближчих конкурентів.

Сам флагман оснащений 6.81-дюймовим OLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення 120 Гц і перенесенням кольору 1 мільярд кольорів. Система камер складається з трьох модулів на 50+50+65 МП, а продуктивність забезпечує Snapdragon 8 Gen 1 з 8/12 ГБ оперативної та 256/512 ГБ постійної пам’яті. Працює телефон під керуванням Android 12 з Magic UI 6 та сервісами Google.

Vivo X80 Pro

Ціна: від 899 $

Ще одна модель, яка потрапила до списку смартфонів зі швидкою бездротовою зарядкою – Vivo X80 Pro. Вбудований акумулятор ємністю 4700 мАг заряджається потужністю 50 Вт із 0 до 100% приблизно за 50 хвилин.

Коли апарат виходив на ринок минулого року, зарядний пристрій можна було отримати безкоштовно, сьогодні він коштує 40 $. Док-станція називається Vivo Wireless Charger 50W . Для заряджання потрібно підключити блок живлення, що підтримує заряджання FlashCharge потужністю не менше 66 Вт. На честь Vivo, «цеглу» на 80 Вт ви отримуєте прямо в коробці з телефоном, так що крім самої док-станції нічого додатково купувати не доведеться.

X80 Pro працює на процесорі Snapdragon 8 Gen 1, також може похвалитися великим 6.78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з високою яскравістю і чотирма камерами на задній панелі. Телефон з’явився на ринку з Android 12, але для нього доступне оновлення до Android 13.

Huawei Mate 50 Pro

Ціна: від 869$

Huawei також досягла рівня бездротової зарядки потужністю 50 Вт. Акумулятор в їхньому останньому флагмані Mate 50 Pro має ємність 4700 мАг. Виробник не вказує тривалість процесу навіть у повних характеристиках пристрою, але можна розраховувати на ті ж 50 хвилин, що у VIVO.

Вам знадобиться спеціальна док-станція Huawei SuperCharge Wireless Charger Stand (Max 50 W) , яку доведеться замовляти з Китаю за 40-50 $. Підставка підключається до 66-ватного блоку живлення з комплекту, тому додаткові витрати тут теж виключені.

Huawei Mate 50 Pro отримав відмінний OLED-дисплей 6.7″, процесор Snapdragon 8+ Gen 1, круті камери на 50+64+13 МП з оптичною стабілізацією та 3-кратним перископним зумом, стереодинаміки, NFC та рейтинг IP68. За даними DxOMark зараз це найкращий камерофон на ринку. Але враховуйте, що він працює під керуванням HarmonyOS, а отже тут немає 5G та підтримки Google-сервісів.

Xiaomi 13 Pro

Ціна: від 716$

Найшвидша бездротова зарядка від Xiaomi на даний момент має потужність 50 Вт, і випробувати її можна в останньому флагмані Xiaomi 13 Pro. Попередній рекордсмен Mi 11 Ultra з індукцією на 67 Вт вже знято з продажу, хоча якісь залишки ще можна знайти в інтернет-магазинах.

Окремо доведеться купувати док-станцію Xiaomi 50W Wireless Charging Stand , яка коштує 40 $. Вона підключається до зарядного блоку потужністю 120 Вт, який ви отримаєте у базовій комплектації смартфона.

У лабораторних умовах Xiaomi 13 Pro без дротів заряджається з нуля до ста за 42 хвилини. Док-станція також сумісна зі стандартом Qi, тому на ній можна заряджати телефони конкуруючих брендів, але з меншою швидкістю.

Xiaomi 13 Pro пропонує великий 6.73-дюймовий AMOLED-дисплей з 2.5К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2, систему камер на 50+50+50 МП, акумулятор на 4820 мАч та інші преміальні фі. До речі, зарядка з дроту тут ще швидше – 120 Вт (до 100% лише за 19 хвилин).

OnePlus 10 Pro

Ціна: від 669$

Китайський гігант BBK Electronics використовує у пристроях своїх брендів (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme) бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Але через дива маркетологів, наш топ замикає OnePlus 10 Pro, тому що новий OnePlus 11 незрозумілим чином втратив бездротову зарядку в принципі.

Флагман минулого року оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг. Як і іншим моделям, йому буде потрібна спеціальна док-станція OnePlus AIRVOOC 50W Wireless Charger , яка коштує 60 $. Відповідний блок живлення на 80 Вт входить до комплекту постачання смартфона.

OnePlus 10 Pro заряджається бездротовим способом з 0 до 100% за 43 хвилини. Судячи з відгуків, док-станція від OnePlus дуже чутлива до позиціонування – гаджет потрібно помістити строго по центру, інакше швидкість заряджання буде падати. Аксесуар також сумісний з іншими телефонами, які підтримують Qi. Однак у такому разі потужність обмежена до 15 Вт у розширеному, і до 5 Вт у базовому профілі.

Сам OnePlus 10 Pro ознаменував поступовий відхід бренду з вершини ринку. При відмінному екрані та топовому чіпі Qualcomm, флагман не отримав вологозахисту IP68 та автофокусу у ширококутному об’єктиві. І як видно на прикладі OnePlus 11, видалення функцій, цього разу безпосередньо бездротової зарядки, продовжується.

Це були всі телефони із швидкою бездротовою зарядкою. Навіть найдорожчі флагмани Apple, Sony і Samsung Galaxy підтримують максимум 15 Вт, тому якщо вам хочеться реальної потужності – доведеться звертатися до китайців.