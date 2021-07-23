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Експерти розповіли, що робити, якщо не працює мобільний інтернет

23.07.2021
2 хв. на прочитання

Щоб бути в мережі навіть в дорозі, на смартфоні повинен бути налаштований надійний мобільний інтернет. Якщо він не працює, варто якомога швидше що-небудь зробити. Розповідаємо, що саме.


Що робити, якщо мобільна передача даних зникла

Якщо ви хочете використовувати мобільний інтернет, то вам потрібно включити передачу даних на телефоні. Зробити це можна, в залежності від моделі, за допомогою гарячих функцій в шторці або через налаштування системи. Тому перш ніж починати панікувати, що інтернет не працює, перевірте, чи включені мобільні дані.

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Далі можна перевірити, чи активовано мобільне з’єднання для передачі даних в налаштуваннях системи.

Android: натиснувши на значок у вигляді шестерні, відкрийте «Налаштування». У розділі «Мобільна мережа» («Підключення») – «Мобільна передача даних» («Використання даних») можна налаштувати інтернет і дозволити роумінг для кожної сімки (якщо це необхідно).

iOS: У розділі «Налаштування» – «Мобільний зв’язок» – «Мобільні дані» ви знайдете перемикач, який активує мобільні дані.

Порада: Часто вирішити проблему з мережею допомагає просте перезавантаження. Перезапустіть свій пристрій, а потім перевірте, чи працює інтернет.

Інші поради та рекомендації

Якщо мобільна мережа включена, і ви все ще не можете зайти в інтернет, що-небудь завантажити або передавати потокове відео, це може бути викликано наступними проблемами.

Слабкий сигнал: якщо телефон майже не ловить мережу, ви дізнаєтеся про це по значку поряд з іконкою, що позначає рівень сигналу (трьома вертикальними смужками). Там зазвичай розташовані і позначення мережі (4G, 3G і так далі). Також поруч з ними можуть знаходитися позначення E, H або G. Це ярлики відповідних мереж, швидкість яких відрізняється. Змініть своє місце розташування, якщо мобільна мережа недоступна.

Об’єм даних витрачений: навіть якщо у вас безлімітний тарифний план, обсяг даних все одно буде обмежений. Можливо, в цьому місяці ви вже витратили свої гігабайти швидкісного інтернету. У цьому випадку оператор зазвичай надсилає відповідне повідомлення по SMS і пропонує продовжити доступ до мережі, купивши кілька додаткових гігабайт.

У налаштуваннях ви можете перевірити поточне споживання трафіку на Android і iOS, а також налаштувати обмеження по використанню мобільних даних, щоб залишатися в рамках тарифу і не докуповувати інтернет.

Баланс порожній: мобільний інтернет далеко не безкоштовний. Якщо ви використовуєте передплачену карту, її баланс може спустошитись будь-якої хвилини. Тому перш за все перевірте свій рахунок.

Технічні проблеми у мобільного оператора: іноді в роботі мобільного оператора може бути перебої. Тому просто спробуйте виконати підключення пізніше: як правило, провайдери намагаються швидко усувати проблеми в мережі.

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23.07.2021
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