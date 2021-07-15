Як зупинити цілодобове стеження за вами Google

Всі користуються смартфонами і майже всі сервісами Google. Але мало хто знає, що якщо ви використовуєте Google, ваше місце розташування та інша конфіденційна чи особиста інформація передається автоматично.





Ось як змінити це приховане налаштування

Ви відключили історію місцезнаходжень у своєму обліковому записі Google, так що тепер ваші програми Google не можуть вас відстежувати, чи не так? Не зовсім. Хоча відключення цього налаштування і звучить як щось само собою зрозуміле, деякі додатки Google, як і раніше зберігають дані про місцезнаходження.

Згідно дослідження Associated Press, досить просто відкрити програму Google Maps або використовувати Google на будь-якій платформі для пошуку (що точно роблять майже всі), щоб записати ваше місце розташування з точністю до квадратного метра в одиницю часу.

Відключення історії місцезнаходження видаляє тільки те, де ви були, з Карт Google, які реєструють ваше місце розташування з певними даними в певний час.

Сторінка підтримки Google з цього питання плутає. Тут йдеться про те, що навіть коли функціонал вимкнений, «деякі дані про місцезнаходження можуть як і раніше зберігатися в інших налаштуваннях», наприклад, ваші дії в інтернеті і в додатках.

Отже, все погано і заплутано … Але якщо ви зробите лише кілька кроків, ви можете перешкодити Google дізнатися, де ви знаходитесь, 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Що робити

Перш за все зверніть увагу, що відключення параметра, про який піде мова за замовчуванням має деякі недоліки. Хоча налаштування Google можуть здатися комусь нав’язливими, вони також допомагають створити суперперсоналізований онлайн-досвід, наприклад, за допомогою персоналізованої реклами.

Щоб повністю відключити можливість Google реєструвати ваше місце розташування, виконайте наступні дії:

1. Відкрийте Google.com на робочому столі або в мобільному браузері.

2. У правому верхньому куті увійдіть до свого облікового запису Google, якщо ви ще цього не зробили.

3. Виберіть Керування обліковим записом Google.

4. У полі Конфіденційність і персоналізація виберіть Керування даними та персоналізацією.

5. Прокрутіть вниз до елементів управління діями і виберіть Управління елементами.

6. Там ви побачите вікно під назвою «Історія додатків і веб-пошуку».

Натисніть на підменю «Збереження активності». Далі знайдіть перемикач, який можна вимкнути (в положення OFF) .

7. Перед тим, як ви це зробите, з’явиться повідомлення, щоб переконатися, що ви розумієте, до чого призведе відключення цього параметра. Якщо ви готові, тисніть:

Які плюси і мінуси відключення відстеження Google?

Відключення відстеження означає, що ви будете бачити менш релевантну рекламу, менш корисні рекомендації по пошуку і в цілому отримаєте менш персоналізований досвід використання пошукової системи, її додатків і сервісів.

Однак для тих, хто ставить конфіденційність вище за все, відключення цього параметра пройде безболісно.

Підсумок: ви можете зберегти свою конфіденційність і втратити персоналізований доступ до інтернету або дозволити Google ділитися вашою інформацією з третіми сторонами і продовжувати бачити релевантну рекламу і пошукові пропозиції.