5 міфів про SSD диски, які вже давно застаріли

Навіть зараз багато українських користувачів комп’ютерів з великою обережністю ставляться до твердотілих SSD накопичувачів і до сих пір використовують класичні HDD з думками «старий кінь борозни не зіпсує».





Так, HDD накопичувач перевірений роками і в ньому вже мало що можна змінити, а ось твердотільні накопичувачі поліпшуються з кожним роком.

Міф №1 – SSD довго не живуть

Дійсно, коли з’явилися SSD диски у них була репутація, м’яко кажучи, не дуже. Ресурс дуже малий, при малому обсязі нерідко були зависання і втрата інформації. Зараз технологія просунулася дуже сильно і сучасний SSD диск спокійно пропрацює у звичайного користувача не менше 10 років.

Наприклад, у Kingston NV1 NVMe на 2 Тб ресурс напрацювання 480 TWB, тобто витримує гарантовано 480 терабайт перезапису. Це дуже багато! І не потрібно відключати файл підкачки в Windows, як це радили виробники перших твердотільних накопичувачів.

Міф №2 – SSD не бувають великого обсягу

Сучасні SSD диски бувають великих обсягів до 12 терабайт! Звичайно, такий обсяг не потрібен звичайному користувачеві, а ось 1-2 терабайта цілком можна купити за доступною ціною.

Якщо раніше було прийнято на SSD зберігати тільки систему, то зараз багато хто використовує SSD в ролі сховища файлів за рахунок високої швидкості і великого ресурсу напрацювання.

Міф №3 – SSD прискорює тільки завантаження комп’ютера й запуск програм

«Чим далі в ліс, тим більше дров» – сучасне програмне забезпечення під час роботи створює великі обсяги даних, які записуються на диск. Той же самий браузер пише багато дрібної інформації в момент відвідування сайту для кешування. В іграх ситуація та ж – сучасні ігри і програми все більше і більше користуються накопичувачем через великі обсяги.

Міф №4 – SSD гальмує при перезапису

Всі сучасні накопичувачі підтримуються функцію TRIM, яка по факту, зачищає сміття – накопичувач видаляє блоки даних, які не несуть користі (наприклад, файл був видалений). Тому, запис йде вже в порожній умовно осередок і ніяк не зменшує швидкість.

Міф №5 – від SATA толку немає, а NVMe-накопичувачі дуже дорогі

Всі ми звикли до того, що накопичувач підключається через інтерфейс SATA. Але поява SSD накопичувачів сподвигла розробників на створення нового інтерфейсу NVMe. Максимальні швидкості у SATA 3 – 550 МБ / сек, тоді як NVMe PCIe запросто може бути кілька гігабайт / сек. Різниця величезна.

Зараз NVMe диски за вартістю практично рівні SSD дискам з класичним SATA. Якщо у вашому комп’ютері є NVMe – не думаючи ставте саме такий накопичувач.