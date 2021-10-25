Фахівці розказали, як знімати ідеальні портрети на смартфон

Про зйомку красивих портретів розкажуть досвідчені фотографи, які майстерно володіють і дзеркальними камерами, і смартфонами.





Робити фотографії на телефон стало буденністю. Нікого вже не здивує, якщо в пориві сфотографувати гарний ракурс ми беремось за смартфон, а не за цифровий фотоапарат.

Є маса причин, чому смартфон підходить для портретної зйомки. Перш за все, це наявність спеціального портретного режиму або режиму «Діафрагма», які відокремлюють об’єкт на передньому плані від фону і додають розмиття. Кілька різних об’єктивів дають можливість експериментувати з різними ефектами і фокусною відстанню. Ну і найочевидніше: девайс, який завжди під рукою – це маленький зручний телефон, а не більш громіздка камера.

Досвідчені портретисти, як правило, охоче діляться своїми секретами. Сайт TechRadar попросив двох фахівців розповісти про те, як навчитися красиво фотографувати портрети на смартфон. Герої матеріалу присвятили цій роботі більше десяти років, вони чудово володіють навичками мобільної зйомки, а їхні поради доречні до будь-якої моделі телефону на базі iOS і Android.

ТРИМАЙТЕСЯ НА ВІДСТАНІ

Деміен Демолдер майже 25 років заробляє на життя фотозйомкою для великих видань. За цей час у нього зібралася ціла колекція найрізноманітніших камер, проте особливу любов він відчуває до смартфонів і найбільше йому подобається знімати людей.

“У більшості смартфонів присутній ширококутний об’єктив, який в цілому вважається непридатним для портретів. Тільки при зовсім вже неформатних підходах його можна задіяти з хорошим результатом”- каже він.

Знімаючи людину на ширококутник, краще відійти на відстань і скористатися зумом. Так буде менше оптичних спотворень. Але це виправдано тільки за умови, що роздільна здатність фотографії погіршиться не сильно.

Взагалі портрети необов’язково знімати з відстані в 30 см. Відійдіть на метр-півтора, і ви побачите, що риси обличчя на екрані телефону стануть пропорційнішими. Для великого плану, звичайно, потрібно перебувати ближче до моделі, але при цьому слід тримати смартфон ідеально рівно і вертикально, щоб оптика не створювала спотворень. Якщо ваш телефон оснащений довгофокусним об’єктивом, задійте його для вираженого портретного ефекту.

Довгофокусний об’єктив (він же телевік) присутній в OnePlus 9, iPhone 13, Samsung Galaxy S21 і інших флагманах останніх років.

ВИВЧІТЬ НАЛАШТУВАННЯ

У штатному додатку камери є декілька режимів зйомки. Якщо використовувати їх чітко за призначенням, то тільки за рахунок цього можна сильно підвищити якість своїх фото. Для зйомки людей з відстані 05-25 метра найчастіше доречний портретний режим (зверніть увагу: найчастіше, але не завжди). І iPhone, і Android дозволяють відрегулювати рівень розмиття фону, додати ефекти освітлення вже до готового фото. Це робиться або штатним редактором, або за допомогою таких додатків, як Google Фото.

Все це лише верхівка айсберга. На думку Демолдера, варто заглибитися в ручний режим або режим «Профі», який присутній на телефонах середнього і високого сегмента.

“В автоматичному режимі налаштування контрастності і насиченості сильно завищені. Виробникам здається, що така фотографія виглядає ефектніше”- пояснює він.

Подивіться, які налаштування пропонуються у вашому телефоні, пограйте з ними. Портретний режим зазвичай дає менший контраст і помірну насиченість, тому почніть з нього. Але при ручному управлінні ви зможете регулювати контрастність і насиченість на свій смак.

Експерименти з налаштуваннями камери також мають на увазі нестандартний вибір: нічний режим іноді застосовується в денних умовах: це дає зниження контрасту з акцентованим динамічним діапазоном. У режимі «Діафрагма» фон розмивається, і на перший план виходить обличчя моделі. Однак результат не завжди виходить ідеальним з першої спроби, тому продовжуйте пошуки ідеальних налаштувань.

НЕ ДУМАЙТЕ, ЩО ТЕЛЕФОН ВИМАГАЄ ЯКОГОСЬ ОСОБЛИВОГО ПІДХОДУ

Незважаючи на повальне захоплення мобільною зйомкою, знаходяться люди, які вважають, що фотографуванню на телефон взагалі негідно називатися мистецтвом. Звідси інша думка, що він потрібен для швидких знімків, а возитися з налаштуваннями можна тільки в повноцінному фотоапараті.

Каролін Мендельсон ще в ранньому дитинстві відчула, що мистецтво – це її покликання. До фотографії вона прийшла набагато пізніше, коли вже встигла обзавестися сім’єю і домоглася успіху в якості кінорежисера. У спробах знайти нову роботу, яку було б легко поєднувати з трьома дітьми і невгамовною тягою до креативу, вона взяла в руки фотоапарат – і вже не змогла зупинитися. З того самого дня любов до моди і зйомок стала для неї нерозривно пов’язана з фотокамерою. Зараз Каролін спеціалізується на портретах. У роботі вона використовує в основному дзеркальні камери, але для спонтанної фотосесії може взятися і за мобільний пристрій.

Головна порада Каролін – відмовитися від стереотипного ставлення до мобільної фотографії: “Тут діють ті ж правила, що і при роботі із дзеркальною камерою. Виділіть час, щоб оглянути сцену і скласти композицію. Подумайте, що залишиться в кадрі – лише голова і плечі моделі або частина навколишнього оточення. При зйомці на дзеркальну або бездзеркальну камеру фокус зазвичай розташовується на очах моделі. Точно так само можна вчинити і в телефоні. Торкніться екрану пальцем в тому місці, де розташовуються очі людини, і фокус переміститься в ту область”.

ПОПРАЦЮЙТЕ НАД ЕКСПОЗИЦІЄЮ

Можливо для портретів освітлення важливіше, ніж для будь-якого іншого напряму в фотографії. І тут у телефонів є слабке місце. Часто мобільна камера некоректно поводиться при змішаному освітленні або при сильному контрасті в кадрі. Тоді експозицію доводиться поправляти своїми силами. Для цього можна задіяти функції самої камери, а іноді моделі досить поміняти позу або фотографу знайти інший ракурс.

“Обов’язково враховуйте освітлення і його вплив на об’єкт зйомки. Подивіться на фотографію вище, там ці принципи дотримані” – говорить Каролін. – “Світло падає на бічну частину обличчя Оскара. Композицію в кадрі я продумала таким чином, щоб вона відображала тему подорожі на потязі. Для хорошого портрета важливе м’яке освітлення на обличчі моделі: воно згладжує недоліки шкіри. Уникайте різких тіней і контрасту. Іноді добре працює розміщення моделі на темному фоні”.

Також стане в нагоді компенсація експозиції. Каролін користується iPhone, на ньому при ручній установці фокусу на екрані з’являється символ у вигляді сонця. Якщо потягнути його вниз, кадр стане темніше. Якщо вгору, навпаки світліше. Попрацюйте з цією функцією, поки не досягнете балансу між освітленням і деталізацією. Аналогічні налаштування доступні і на Android.

ТРОХИ ПОСТОБРОБКИ

Як тільки фотографія зроблена, у вас може виникнути бажання негайно викласти її в інтернет. Постарайтеся утриматися: кілька правок в редакторі перетворять хороший портрет в приголомшливий.

Демолдер не бачить нічого поганого в постобробці: “Щоб довести портретний знімок до розуму, я завжди використовую будь-яку форму редагування. Мої улюблені редактори на телефоні – це Adobe Photoshop і Pixlr (на фото вище). Я добре знайомий з ними і знаю, які можливості вони пропонують”.

“Якщо конкретно, то редактори потрібні мені для зменшення контрасту, освітлення тіней і приглушення відблисків, а також для управління кольором” – додає він.

“Зазвичай я зменшую насиченість і збільшую яскравість. Є там і фільтри для створення теплих ефектів і текстури, причому ступінь ефекту регулюється від яскраво вираженого до ледь помітного. Ще мені подобається злегка зрушувати точку чорного кольору таким чином, щоб тіні були не дуже глибокими. У Pixlr я це роблю за допомогою фільтра “Монохромний негатив” і зменшую його приблизно до 3%. Цього достатньо, щоб оживити все зображення”.