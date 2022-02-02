Стало відомо, чому в Європі та США не залишають у спадок будинки

Особливості національного менталітету крім культури, традицій та звичок відбиваються навіть у сфері спадкових відносин. Так, наприклад, в Україні та інших пострадянських країнах люди часто залишають у спадок будинки та нерухомість. Саме це дуже часто стає причиною конфліктів різних родичів, які претендують на житлову площу. У країнах Європи та Америка таке не спостерігається – традиції залишати будинки у спадок просто не існує. Чому ж так сталося?





Хто справжній господар?

Основна причина, що пояснює непопулярність нерухомості як об’єкта спадкування, досить банальна. Великий відсоток європейського та американського населення орендує квартири чи будинки. У Німеччині, наприклад, кількість мешканців країни, що орендують, перевищує половину населення.

В Україні багато хто прагне якнайшвидше придбати власне житло. Як правило, житло, у розумінні українців, стає їхньою повноправною власністю лише тоді, коли воно безпосередньо куплене, а не орендоване. На даний момент загальний відсоток українського населення, що має своє житло, приблизно дорівнює 80, що є досить великим показником.

Новосілля в Україні

У європейській та американській спільноті потреби в такій галочці немає. Для них будинок – це та житлоплоща, в якій вони живуть, і не важливо – орендують вони її, або володіють повноправно. Тому великому числу людей просто нічого залишати у спадок, адже нерухомість їм не належить.

Що найчастіше залишають у спадок?

Ймовірно, кінематограф підкріплює серед незнаючого населення міф про те, що будь-який європеєць, американець чи житель іншої країни, які мають багатих родичів за кордоном, може отримати у спадок багатоповерховий котедж або навіть особняк. Насправді ж це зовсім не так.

У європейських країнах прийнято залишати у спадок гроші, коштовності чи фамільні цінності. А в США люди можуть не залишити навіть цього. Чому так?

А як у Америці?

У європейському і, більшою мірою, американському суспільстві цінується самостійність та індивідуалізм. Тут прийнято домагатися всього самого, і найбільше цінується той успіх, який належить саме тобі, а не твоїм родичам. Про це навіть свідчать твори класичної американської літератури, у якій, зазвичай, показаний тернистий шлях успіху людини, спочатку обділеної капіталом.

Хороший будинок, машина та сім’я – символи американської мрії

Саме тому вважається, що людина, яка досягла повноліття, повинна тепер сама будувати свій життєвий шлях і йти до успіху. Це стосується і кар’єри, і сімейних стосунків, і, звичайно, особистого будинку чи квартири.

Плюс до всього багато молодих людей у ​​тій же Америці після повноліття переїжджають до інших штатів, країн або просто багато подорожують. У такій ситуації залишений у спадок будинок буде дуже незручний, оскільки вимагатиме догляду та коштів на утримання від людини, яка знаходиться в іншому куточку країни чи світу.

У такому випадку успадкована нерухомість буде просто тягарем і абсолютно не потрібна. Також можна аргументувати це і міркуванням про те, що якщо людина має кошти для подорожей, то знайдуться гроші і для життєвого необхідного житла.

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