Експерти розказали, яка саме технологія зробить ваш інтернет у десятки разів швидше Wi-Fi

Кожен із нас щодня стикається з бездротовою мережею Wi-Fi. Вона супроводжує нас всюди: вдома, у кафе, на роботі та навіть у транспорті. Але незважаючи на всі переваги, є технологія, здатна зробити ваш інтернет у десятки разів швидше. Розповімо про неї у цій статті.





Уявіть, що цього вечора ви вирішили завантажити свій улюблений фільм у форматі Full HD. Але, як виявилося, «важить» такий фільм чимало — близько 30 Гб, а витрачати на завантаження добру годину у вас немає жодного бажання. Тому ви просто включаєте світло в кімнаті і швидкість вашого інтернету як за помахом чарівної палички стає швидше в десятки разів, а улюблений фільм скачується лише за хвилину. Фантастика, скажете ви? Цілком можливо, що вже скоро ця технологія з’явиться у кожному будинку.

Завдяки технології Li-Fi вже сьогодні передача даних стає можливою за допомогою джерела видимого світла. Адже світло, як відомо, є електромагнітними хвилями, а їх частота в багато разів перевищує частоту радіохвиль, на яких працює сучасний Wi-Fi. (від 400 до 800 ТГц проти 2,4 та 5 ГГц у Wi-Fi). Отже, і швидкість передачі даних у Li-Fi може бути в десятки разів вищою.

Основні компоненти Li-Fi:

Система-випромінювач Li-Fi включає три основні компоненти:

Лампа – джерело видимого світла;

Високочастотний підсилювач ланцюга живлення, який випромінює радіочастотний сигнал і перетворює його на електричне поле поблизу лампи;

Вбудований мікроконтролер, який призначений для керування диміруванням лампи.

Система-приймач є світлодіодом, що є джерелом переданих даних, а також кремнієвий фотодіод, здатний реагувати на видиме світло.

Потік даних кодується за допомогою мерехтіння світлодіодних ламп зі швидкістю до 10 мільйонів разів на секунду, яке непомітно для людського ока, але легко фіксується фотодатчиком, розташованим на пристрої, що приймає.

Логіка дуже проста. Якщо світлодіод горить, фотодатчик реєструє це як одиницю, а коли світлодіод вимкнено – як нуль. Так сигнали перетворюються на двійкові дані, які потім обробляються нашими гаджетами і передаються у вигляді наочної інформації.

Сфера застосування Li-Fi

Особливість поширення світлових хвиль дозволяє використовувати технологію Li-Fi там, де неможливо використовувати Wi-Fi:

У лікарнях

Радіохвилі не можна використовувати поблизу медичного діагностичного обладнання, тому Li-Fi там є чудовою альтернативою.

У літаках

Мережа, реалізована з урахуванням Li-Fi, дає авіакомпаніям кілька переваг. Типова бортова система Wi-Fi разом з антеною важить близько 1,3 тони, тоді як версія Li-Fi може важити приблизно вдвічі менше.

Крім того, радіохвилі створюють електромагнітні перешкоди, які можуть спричинити збої в роботі навігаційного обладнання літака, а також вносити спотворення в роботу наземних мереж. Завдяки компанії Oledcom, яка веде активну розробку Li-Fi, у 2019 році технологія вперше була використана на борту літака авіакомпанії AirFrance.

Під водою

З поширенням радіохвиль у морській воді, як виявилося, також є певні складнощі. Морська вода електропровідна, тому радіохвилі в ній погано поширюються. Цієї проблеми позбавлена ​​технологія Li-Fi, тому її застосування під водою дає нам очевидні переваги. Наприклад, дайверам для комунікації під водою, підводним човнам передачі інформації наземним службам, і навіть метеорологічним службам виявлення цунамі з допомогою датчиків, встановлених під водою.

Переваги Li-Fi

Висока швидкість з’єднання. Швидкість передачі може бути в десятки разів вище швидкості Wi-Fi;

Відсутність електромагнітного випромінювання;

Оптимізація енерговитрат. Система освітлення та інтернет об’єднані в одну мережу;

Високий рівень захисту. Для злому зловмисник повинен бути в тому ж приміщенні, оскільки радіус дії обмежується стінами.

Недоліки Li-Fi

Неможливо використовувати Li-Fi у темряві або, навпаки, за яскравого денного світла. Технологія не працює без джерела світла, тому гортати стрічку в інстаграм посеред ночі або, навпаки, яскравого сонячного дня — не вийде;

Малий радіус покриття. Світло не може проникати крізь стіни, тому будь-яка перешкода перериває сигнал.

Висновок

Сучасний спосіб передачі даних за допомогою технології Wi-Fi увійшов у наше життя. Проте низький рівень безпеки, а також неможливість використовувати радіохвилі в деяких умовах, наприклад, під водою або в безпосередній близькості з медичним обладнанням, роблять цю модель недосконалою.

У цьому плані перспективи Li-Fi виглядають цікаво, адже технологія вирішує проблеми зі швидкістю і може бути використана в тих сферах, де Wi-Fi безсилий. Але незважаючи на всі переваги, Li-Fi поки що розвивається досить повільними темпами, тому що вимагає впровадження відповідної інфраструктури та інтеграції спеціальних фотодатчиків у всі наші гаджети.

Крім того, особливість технології Li-Fi не дозволяє використовувати її за яскравого вуличного освітлення. Напевно, тому повного витіснення звичного нам Wi-Fi чекати не варто. Тим не менш, обидві технології можуть відмінно доповнювати одна одну, тому найімовірніший сценарій найближчого майбутнього – їхнє комплексне використання залежно від сфери застосування.

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