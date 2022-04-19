Перші програми з MIUI 13.5 та список смартфонів які не отримають Android 13

Практично кожен власник смартфонів Xiaomi вже сьогодні може встановити перші оновлення системних додатків з нової версії MIUI, незважаючи на ранню стадію розробки.





Ми відібрали три найпомітніші оновлення, протестували їх та переконався у відсутності багів та наявності корисних змін, щоб розповісти вам про всі нововведення, тим більше їх досить багато.

Але спочатку хотіли би відповісти на питання щодо оновлення “Poco X3 NFC”, власник якого цікавився тим, як довго цей смартфон підтримуватиметься Xiaomi.

Зазвичай статус “EOS” (закінчення підтримки) смартфони отримують через три – чотири роки після виходу. Тому патчі безпеки та оновлення MIUI цей смартфон ще отримає.

Але нещодавно список смартфонів, які не оновлять до Android 13, включає цю модель, значить на повноцінну підтримку можна розраховувати до кінця цього року мінімум. Що стосується решти моделей у цьому списку, то виглядає він так:

Слід відмітити несподівану появу “Mi 10T Pro”, тому що це смартфон точно потягнув би нову версію Android, а в іншому все цілком закономірно.

Оновлення

Насамперед хочемо пояснити, що мова піде про програми: “Робочий стіл MIUI”, “Poco Launcher” та “Settings” (налаштування), оскільки вони мають найбільший вплив на взаємодію з вашим телефоном.

Робочий стіл MIUI та Poco Launcher

В оновленні обох додатків Xiaomi попрацювали над зменшенням використання оперативної пам’яті, при цьому підтягнувши плавність малювання на смартфонах Poco до рівня останньої альфа-версії робочого столу MIUI.

В цілому, за останні кілька версій компанії вдалося те, що не вдавалося зробити майже рік, мова про відсутність лагів інтерфейсу при відкритті центру управління і меню недавніх додатків.

При належному рівні оптимізації, плавність малювання робочого столу навіть на недорогих смартфонах тепер на гідному рівні.

Settings (Параметри)

Встановивши цю версію на смартфони під керуванням Android 12, ви побачите нове меню головних налаштувань, пункти якого зазнали редизайну та отримали нові можливості.

Про кожну розповідати не будемо, але, як приклад, покажемо меню для відключення блоків у новому центрі управління.

Якщо відкрити розділ меню під назвою “Notifications & Control center” та натиснути на “Additional cards”, ви потрапите на нову сторінку для відключення “Mi Smart Hub” та нового плеєра без будь-яких кодів у SetEdit.

Зміни зберігаються навіть після видалення оновлення, тому ви можете встановити оновлення, настроїти та спокійно відкатити програму “Налаштування” до стабільної версії.